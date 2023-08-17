Kilo vermenin ideal saati ortaya çıktı! Düzenli uyulursa iğne ipliğe çeviriyor

Zayıflamak amacıyla gün içindeki en uygun saatler belirlendi! Hollanda'nın Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki uzmanlar, belli zaman dilimlerinde yapılan egzersizin, kilo kontrolüne ve tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

BU SAATLER KİLO VERMEYİ ARTTIRIYOR





Araştırma, 45 ila 65 yaş aralığındaki yaklaşık 7.000 kişinin incelendiği bir çalışmaydı ve çoğunluğunun beden kitle indeksi 27 veya daha yüksekti, yani sağlıklı kilolu ile obez arasında yer alıyordu.



Sonuçlar, orta ila yüksek düzeyde fiziksel aktivitenin karaciğer yağ oranını ve insülin direncini azalttığını gösterdi.

Öğleden sonraları veya akşam saatlerinde yapılan egzersiz, gün boyunca eşit dağıtılmış aktiviteye göre yüzde 18 ve yüzde 25 daha düşük insülin direnci ile ilişkilendirildi.

Çalışma, Diabetologia dergisinde yayınlandı. Araştırmacılar, "İleri çalışmalar, fiziksel aktivitenin zamanlamasının tip 2 diyabet riski üzerindeki gerçek etkisini değerlendirmelidir" şeklinde önemli sonuçlara ulaşıldığını belirtti.