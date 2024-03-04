Kimyasallara veda ettiren formül! Sabahları sür, akşama kadar ferahla! Koltuk altınızı 72 saat mis gibi yapacak

Koltuk altı kokusu, günlük yaşantımızda rahatsızlık veren ve kendimize olan güvenimizi sarsabilen bir durum olabilir. Bu problemi çözmek için en sık başvurulan çözümlerden biri deodorant kullanmaktır. Ancak, uzmanların belirttiği gibi, deodorantlar doğru zamanlarda uygulanmadığında etkinliklerini kaybedebilirler. Peki ter kokusuna ne iyi gelir? İşte merak edilen o formül...





Ter kokusu, özellikle sıcak yaz aylarında birçok kişinin en hassas olduğu konulardan biridir. Ter kokusunu engellemek için birçok kişi doğrudan koltuk altına çeşitli kimyasal ürünler uygular.

Ancak, koltuk altına uyguladığımız bu kimyasalların doğrudan kanser riskini artırması nedeniyle, bu son derece sağlıksız bir seçenektir.

TER KOKUSUNA NE İYİ GELİR?

Doğal bir ter önleyici olan tuz sabunu, uzun süredir aktarlarda en önemli ürünlerden biri olmasına rağmen, birçok kişi tuz sabununun faydalarını bilmiyor.





Tuz sabunu, içinde bulunan doğal mineraller sayesinde cilt pH seviyesini dengelerken aynı zamanda ter kokusunu engellemeye yardımcı olur.





Himalaya tuzu ve kaya tuzlarından yapılan tuz sabunları, herhangi bir kimyasal madde içermedikleri için insan sağlığına son derece yararlıdır.

TUZ SABUNU KOLTUK ALTINA NASIL KULLANILIR?

Tuz sabununu her sabah kullanırken öncelikle ellerinizi ıslatın ve sabunu avucunuza alıp iyice ovalayın.





Elinizde eriyen tuzları koltuk altınıza iyice sürün. Ancak koltuk altınızın temiz olması çok önemlidir. Ardından tuzun cildinizde emilmesini bekleyin. Bu formül sayesinde tüm gün boyunca ter kokusundan uzak kalacağınızı fark edeceksiniz.