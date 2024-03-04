Bist 100
8.921,11 1%
DOLAR
31,52 0,5%
EURO
34,28 0,67%
ALTIN
2.118,03 1,32%

Kimyasallara veda ettiren formül! Sabahları sür, akşama kadar ferahla! Koltuk altınızı 72 saat mis gibi yapacak

Bu eşsiz formülü uyguladığınızda, ter kokusu ortadan kayboluyor. Üstelik süper bir güç gibi, tam 72 saat boyunca etkisini sürdürecek! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 04.03.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 17:03
Kimyasallara veda ettiren formül! Sabahları sür, akşama kadar ferahla! Koltuk altınızı 72 saat mis gibi yapacak

Koltuk altı kokusu, günlük yaşantımızda rahatsızlık veren ve kendimize olan güvenimizi sarsabilen bir durum olabilir. Bu problemi çözmek için en sık başvurulan çözümlerden biri deodorant kullanmaktır. Ancak, uzmanların belirttiği gibi, deodorantlar doğru zamanlarda uygulanmadığında etkinliklerini kaybedebilirler. Peki ter kokusuna ne iyi gelir? İşte merak edilen o formül...

TER KOKUSU

Ter kokusu, özellikle sıcak yaz aylarında birçok kişinin en hassas olduğu konulardan biridir. Ter kokusunu engellemek için birçok kişi doğrudan koltuk altına çeşitli kimyasal ürünler uygular.

Ancak, koltuk altına uyguladığımız bu kimyasalların doğrudan kanser riskini artırması nedeniyle, bu son derece sağlıksız bir seçenektir.

TER KOKUSUNA NE İYİ GELİR?

Doğal bir ter önleyici olan tuz sabunu, uzun süredir aktarlarda en önemli ürünlerden biri olmasına rağmen, birçok kişi tuz sabununun faydalarını bilmiyor.

TER KOKUSU HAKKINDA

Tuz sabunu, içinde bulunan doğal mineraller sayesinde cilt pH seviyesini dengelerken aynı zamanda ter kokusunu engellemeye yardımcı olur.

TER KOKUSU NEDEN OLUR

Himalaya tuzu ve kaya tuzlarından yapılan tuz sabunları, herhangi bir kimyasal madde içermedikleri için insan sağlığına son derece yararlıdır.

TUZ SABUNU KOLTUK ALTINA NASIL KULLANILIR?

Tuz sabununu her sabah kullanırken öncelikle ellerinizi ıslatın ve sabunu avucunuza alıp iyice ovalayın.

TER KOKUSU NASIL GİDER

Elinizde eriyen tuzları koltuk altınıza iyice sürün. Ancak koltuk altınızın temiz olması çok önemlidir. Ardından tuzun cildinizde emilmesini bekleyin. Bu formül sayesinde tüm gün boyunca ter kokusundan uzak kalacağınızı fark edeceksiniz.

İLGİLİ HABERLER

İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor! Bir ileri bir geri bu akşamki zam herkesi ilgilendiriyor

Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor! Bir ileri bir geri bu akşamki zam herkesi ilgilendiriyor

O bankadan 300 TL-360 TL iade fırsatı! 6 güne giden kazanıyor

O bankadan 300 TL-360 TL iade fırsatı! 6 güne giden kazanıyor

Başvuru yapan tüm gençlere ücretsiz oldu! Tüm gençler yararlanabilecek

Başvuru yapan tüm gençlere ücretsiz oldu! Tüm gençler yararlanabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Renkli gözlü kadınlara korkutan uyarı! Bu hastalık en çok onları yakalıyor
2
Kimyasallara veda ettiren formül! Sabahları sür, akşama kadar ferahla! Koltuk altınızı 72 saat mis gibi yapacak
3
Özellikle çocukları tehdit ediyor! Uzmanlardan riskli açıklama: Yanaklarda kızarıklık ve döküntü varsa...
4
Ölümcül Nipah Virüsü Yayılıyor: DSÖ Dünya Sağlık Örgütü Uyarıda Bulunup Kırmızı Alarm Verdi
5
Her sabah bir yeşil biber yemek vücuda bunu yapıyor! Etkisine inanamayacaksınız
6
Bir göbeği olan erkekler eyvah eyvah diyecek! Bunu duyunca tövbe edecekler
7
İlaçlara veda edin! Bu meyve, sık sık grip olanları tek bir ısırıkla canlandırıyor.

Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor! Bir ileri bir geri bu akşamki zam herkesi ilgilendiriyor

Oda parfümlerine kış boyu para vermeyin! Kaloriferin üstüne koyunca misler gibi kokuyor

O bankadan 300 TL-360 TL iade fırsatı! 6 güne giden kazanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 yeni personel alımı yapacak! Başvuru şartlarına dikkat

Bankadan Mart teklifi: 45 gün sonra geri ödemeli 500.000 TL şipşak kredi!

Başvuru yapan tüm gençlere ücretsiz oldu! Tüm gençler yararlanabilecek

Duyan duymayana anlattı: Haberi alan bedava o hizmet için bankaya hızlı hızlı gidecek

Bu illerde yaşayanlara Halkbank kredi dağıtacak! Tek şartla yüzbinlerce lira ödeniyor

Devlet işi olmayana 1.880 TL maaş bağlıyor! Bu şartı taşıyanlar her ay başı alacak

İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

Renkli gözlü kadınlara korkutan uyarı! Bu hastalık en çok onları yakalıyor

ATM'den para çekenler yandı! Artık bu kadar daha para ödeyecekler!