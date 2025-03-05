Kırşehir'de 6 Santimetrelik Böbrek Taşı Kapalı Ameliyatla Alındı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile, 6 santimetrelik böbrek taşı olan bir hastanın tedavisi yapıldı.

Hastaneye başvuran İlhan Çakır'ın yapılan kontrollerinde, sol böbreğinde 6 cm'lik bir taş tespit edildi. Üroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Talip Göktaş ve ekibi, kapalı ameliyat yöntemiyle hastanın böbreğindeki taşı başarıyla çıkarmayı başardı.

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Çakır, tedaviyi gerçekleştiren Göktaş ve ekibine teşekkür etti. Uzm. Dr. Talip Göktaş, yaptığı açıklamada, hastanın 1 gün sonra taburcu edildiğini belirterek, "Bu yöntemle hastalarımız açık ameliyatlara göre daha kısa sürede işlerine dönebiliyor ve ameliyat sürecini daha konforlu bir şekilde atlatabiliyorlar. Son 5 yılda hastanemizde 50'den fazla bu tür ameliyatlar gerçekleştirdik." dedi.

Kırşehir'de bir hastanın böbreğindeki 6 santimetrelik taş, kapalı ameliyatla alındı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Talip Göktaş (ortada) ve ekibi tarafından kapalı ameliyatla İlhan Çakır'ın (solda) böbreğindeki taş başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Kırşehir'de bir hastanın böbreğindeki 6 santimetrelik taş, kapalı ameliyatla alındı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Talip Göktaş (ortada) ve ekibi tarafından kapalı ameliyatla İlhan Çakır'ın (solda) böbreğindeki taş başarılı bir şekilde çıkarıldı.