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Kışa Hazırlık: Çocukların Bağışıklığını Güçlendirmek

Kış döneminde çocukların bağışıklığını artırarak hastalıklardan korunmalarına yönelik öneriler.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:04
Kışa Hazırlık: Çocukların Bağışıklığını Güçlendirmek

Kışa Hazırlık için Bağışıklığı Güçlendirin

Uzmanlar, çocukların kış mevsimine girmeden önce bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri gerektiğini vurguluyor.

Doktorun Tavsiyeleri

Dr. Emre Soyer, çocukların hastalıklardan korunmasına yönelik ailelere önemli bilgiler sunuyor. Özellikle okul döneminde, çocukların aile hekimi veya çocuk hastalıkları uzmanına muayene ettirilmesi faydalı olacaktır. Doktorun önerisi doğrultusunda vitamin ve mineral taramaları yapılabilir.

Soyer, "Kış mevsimi öncesinde çocukların A, C, D vitamini ve demir takviyelerini düzenli olarak alıp almadığını kontrol ettirilmeli," ifadelerinde bulundu.

Ateş ve Semptom Takibi

Dr. Soyer, çocuklarda genellikle ateşle kendini gösteren üst solunum yolu enfeksiyonlarının ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Özellikle 38 derece üzerindeki ateş ve uzun süren hastalık durumlarında mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi. Ancak çocuğun genel durumu iyi ise evde takip imkanının bulunduğunu da ekledi.

Açık Hava Faaliyetleri ve Hijyen

Çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesi için açık havada zaman geçirmeleri gerektiğinin altını çizen Soyer, öğretmenlere de önemli görevler düştüğünü vurguladı. Sınıfların düzenli olarak havalandırılması ve çocukların el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Beslenme ve Uyku Düzeni

Ayrıca, çocukların meyve ve sebzelerle zenginleştirilmiş bir diyetle beslenmeleri, yeterince uyumaları ve sıvı alımına özen göstermeleri gerektiğini ifade etti. Sporun da kış döneminde ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Soyer, ailelere çocuklarını spor aktivitelerinden mahrum bırakmamalarını tavsiye etti.

Özetle, çocukların bağışıklığını artırmak ve sağlıklı bir kış geçirmek için beslenme, hijyen ve açık hava aktiviteleri büyük önem taşıyor.

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Soyer...

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Soyer (fotoğrafta), çocukları hastalıklardan korumanın yolları ve kış mevsiminde güçlü bağışıklık sistemi için yapılması gerekenlerle ilgili ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Soyer...

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Soyer (fotoğrafta), çocukları hastalıklardan korumanın yolları ve kış mevsiminde güçlü bağışıklık sistemi için yapılması gerekenlerle ilgili ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

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