Kışlık konserve ölümünüze neden olabilir: Büyük tehlike ortaya çıktı

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, yurt genelinde kışlık konserve hazırlıkları hız kazanıyor. Ancak konuyla ilgili uzmanlardan önemli bir uyarı geldi: Evde üretilen kışlık konserve ürünleri, gıda zehirlenmelerine neden olabileceğine dikkat çekiliyor. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memnune Şengül, konservelerin doğru bir şekilde hazırlanması ve depolanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.





Prof. Dr. Şengül, yaz aylarında bol miktarda bulunan meyve ve sebzelerin kış aylarında tüketilmesi için yapılan konservelerin, ürünlerin mevsimi dışında da lezzetli ve sağlıklı bir şekilde tüketilebilmesini sağlayan bir yöntem olduğunu açıkladı. Ancak konserve üretiminde hijyen ve temizlik kadar, kullanılan malzemelerin kalitesi de büyük bir rol oynuyor. Çürümüş veya ezik olmayan, sağlam meyve ve sebzelerin kullanılması gerektiğini belirtti.

Özellikle konservelerin sızdırmazlığının sağlanması için "hermetik kapama" yönteminin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şengül, cam kavanoz kapaklarının tekrar tekrar kullanılmasının riskli olduğunu ifade etti. Kavanoz kapaklarının bir defa kullanılması gerektiğini belirten Şengül, kapakların tekrar kullanılması durumunda zarar görebileceğini ve sızdırmazlığını kaybedebileceğini söyledi. Ayrıca kavanoza ürün doldurulduktan sonra havasının tamamen çıkarılması ve kapağının sıkıca kapatılması gerektiğini ekledi.

Mikroorganizmaların öldürülmesi için ise yeterli ısıl işlemin (kaynatma) çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şengül, evde yapılan konserve üretimlerinde yeterli ısıl işlemin sağlanamamasının, mikroorganizmaların konserve içinde çoğalmasına ve ürünün bozulmasına neden olabileceğini belirtti. Bozuk konserve ürünlerinin tüketilmesinin zehirlenmelere neden olabileceğini aktardı.