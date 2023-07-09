Klimalardaki büyük tehlike ortaya çıktı! Kullanırken bunu yapan yandı

Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte araç kullanıcılarının klima kullanımında artış olduğunu belirtti. Yüz felci olarak adlandırılan bir rahatsızlık hakkında açıklamalar yaptı.

KLİMA YÜZ FELCİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR





Şahinkaya, yüz felcinin yüzün tek tarafındaki kasları kullanamama durumu olduğunu ve bu rahatsızlığın en büyük sebebini soğuk havanın yüzle teması olarak gösterdi. Önceden bu hastalığın şoförler arasında sık görüldüğünü ifade eden Şahinkaya, günümüzde ise araç sürücülerinin yüzlerini araçlardaki klimalarla soğuk hava ile temas ettirdiğini söyledi. Araç klimalarının yüzle temasının büyük bir risk olduğunu vurguladı.

Yüz felcinin kolaylıkla tedavi edilebileceğini belirten Şahinkaya, ilaç tedavisi ve fizik tedavi yöntemlerinin kullanıldığını ve erken tedavinin önemli olduğunu ifade etti. Yüz felci belirtilerini fark eden hastaların hemen bir nöroloji uzmanına başvurarak tedaviye başlaması gerektiğini söyledi. Kış aylarında yüzün ve kulakların soğuk havayla temasının engellenmesi gerektiğini ve sıcak havalarda ise soğuk çalışan klimaların yüzle temasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

