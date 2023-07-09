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Klimalardaki büyük tehlike ortaya çıktı! Kullanırken bunu yapan yandı

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Klimalardaki büyük tehlike ortaya çıktı! Kullanırken bunu yapan yandı
Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, klimanın yüz felcine sebep olabileceği konusunda açıklamalar yaptı. Dr. Şahinkaya, klima kullanımının uzun süreli ve yoğun maruz kalmanın bazı durumlarda yüz felci riskini artırabileceğini belirtti. Yüz felci, yüz kaslarının ani bir şekilde felç olmasıyla karakterize edilen bir durumdur ve kişinin yüz ifadelerini kontrol etmesini engelleyebilir. Ayrıntılar haberimizde...

Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte araç kullanıcılarının klima kullanımında artış olduğunu belirtti. Yüz felci olarak adlandırılan bir rahatsızlık hakkında açıklamalar yaptı. 

KLİMA YÜZ FELCİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR

klima

Şahinkaya, yüz felcinin yüzün tek tarafındaki kasları kullanamama durumu olduğunu ve bu rahatsızlığın en büyük sebebini soğuk havanın yüzle teması olarak gösterdi. Önceden bu hastalığın şoförler arasında sık görüldüğünü ifade eden Şahinkaya, günümüzde ise araç sürücülerinin yüzlerini araçlardaki klimalarla soğuk hava ile temas ettirdiğini söyledi. Araç klimalarının yüzle temasının büyük bir risk olduğunu vurguladı.

Yüz felcinin kolaylıkla tedavi edilebileceğini belirten Şahinkaya, ilaç tedavisi ve fizik tedavi yöntemlerinin kullanıldığını ve erken tedavinin önemli olduğunu ifade etti. Yüz felci belirtilerini fark eden hastaların hemen bir nöroloji uzmanına başvurarak tedaviye başlaması gerektiğini söyledi. Kış aylarında yüzün ve kulakların soğuk havayla temasının engellenmesi gerektiğini ve sıcak havalarda ise soğuk çalışan klimaların yüzle temasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

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Sağlık
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