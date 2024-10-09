Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Çalışanları İçin Ruh Sağlığı Destek Programı

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmeti

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi, sağlık çalışanlarının ruh sağlığını koruma amacıyla Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP) birimi aracılığıyla grup terapileri sunuyor. Bu birim, hekim ve hemşirelerin ruh sağlığını güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

KLP Birimi Nedir?

KLP birimi, KOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulmuş olup, zorlu koşullarda çalışan doktor ve hemşirelere terapi uygulamaktadır. Ocak ayında hizmet vermeye başlayan birimde bir psikiyatrist, iki konsültan asistan hekim, iki uzman psikiyatri hemşiresi, bir psikolog ve bir sosyal hizmet uzmanı görev alıyor.

Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı

KLP'nin sunduğu grup terapilerinde “Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı” uygulanmakta. Bu program, sağlık personelinin stres, kaygı ve öfke gibi zorlu duygularla baş etme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Terapiler aracılığıyla uzmanlar, otomatik davranış kalıplarını tanıma, bireysel stres kaynaklarını anlama ve problem çözme yeteneklerini güçlendiriyor.

Katılımcıların Geri Bildirimleri

Uygulanan grup terapilerinin katılımcılara fayda sağladığını belirten KLP Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Elif Tatlıdil, "Katılımcılar zorlandıkları noktaları paylaşabiliyor ve bu sayede ekip içindeki iletişim problemlerini çözme fırsatı buluyorlar," dedi.

Gelecek Hedefleri

Grup terapileri, anestezi, yoğun bakım ve kadın doğum gibi zorlu bölümlerdeki sağlık çalışanlarına uygulanırken, program gelecekte cerrahi ve dahili bölümlere de yayılmayı planlıyor. Böylece sağlık çalışanlarının ruh sağlığı korunarak, hasta bakım süreçlerinde daha etkili bir hizmet sunulması hedefleniyor.

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Ülke Genelinde Etkisi

Prof. Dr. Tatlıdil, bu tür bir hizmetin Türkiye'de benzersiz olduğunu ve sağlık çalışanlarının ruhsal sağlık sorunları ortaya çıkmadan önce önleyici tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı. "Hedefimiz, sağlık çalışanlarının ruhsal sağlığını güçlendirmek ve olası sorunları en başından önlemektir," diyerek, bu konuda ülke genelinde daha fazla adım atılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.