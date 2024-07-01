Kolestrolün doğal ilacı bulundu! Tansiyonu kolestrolü sıfırlayan mucize besin

KUR'AN'DA BİLE ADI GEÇEN MUCİZE…

BİR AVUCU BİLE DERT VE HASTALIĞI SAVIYOR!

Baklagiller, besin değer, ve vitaminler bakımından oldukça zengin gıdalardan biridir. Baklagiller arsında da Adı Kur'an'da dahi geçen bir tanesi var ki evlerimizde severek tüketilen bu baklagil mucizelerle dolu…





Sağlık açısından bir çok mucizesi bulunan ve şifası saymakla bitmez o besin ve işte faydaları…...

Mercimek, besleyiciliği ve vitamin bakımından oldukça zengin olan baklagillerden biri. Hatta Kur'an ‘da dahi adı geçen bu besin sağlığa bir çok faydası da bulunuyor. Mutfaklarımızın vazgeçilmezleri arasında olan ve dünya mutfağında bile yeri oldukça büyük olan mercimek sağladığı yararlar ile tam bir şifa kaynağıdır.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ….

Yüksek proteine sahip olması bakımından özellikle vegan ve Vejetaryenler için önemli bir besin kaynağı olan mercimek kas onarımı ve büyümesi için gerekli olan amino asitlere de sahiptir. Yaklaşık olarak bir fincan pişmiş mercimekte 18 gram protein bulunmaktadır. Lif kaynağı olmasından ötürü de sindirim sistemine dost olan ve bağırsak hareketlerini düzenleyen mercimek aynı zamanda kolesterol seviyelerinin düşürülmesinde de etkilidir. Bu sayede de kalbi koruduğu görülen mercimek Folat, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve B vitaminleri gibi birçok vitamin ve minerali barındırmasından dolayı da bir vitamin deposudur. Mercimek, düşük glisemik indekse sahip olduğundan dolayı kan şekerinin dengelenmesinde önemli bir yere sahiptir. Kalp sağlığı açısından da sıkça tüketilmesi gereken besinler arasında yer alan mercimek Potasyum, magnezyum ve lif sayesinde kalbe de iyi gelir. Diyet yapanlar için de kurtarıcı olan mercimek düşük kalorili ve yüksek lifli bir gıda olması açısından uzun süre tokluk hissi yaratır. Antioksidan kaynağı olan mercimek bağışıklık sisteminin de bir numaralı destekçisidir. Aynı zamanda içerdiği karbonhidratlar neticesinde enerji de veren mercimek yorgunluğun azalmasında da etkilidir. Kemik sağlığı bakımından da Magnezyum, fosfor ve kalsiyum gibi vitemin ve mineralleri de bünyesinde barındıran mercimek özellikle kemik sağlığı için önemlidir. kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olduğu için Özellikle yaşlı insanların da kemik erimesi riskini azaltır. Cilde güzellik verdiği de belirtilen mer cimeğin cilt sağlığı bakımından da önemli olduğu belirtiliyor. İçerdiği vitaminler ve mineraller sebebi ile sayesinde mercimek, cilt sağlığını koruyarak cilde parlaklık kat maktadır. Antioksidanlar, cilt hücrelerini yenilediklerinden cildin daha sağlıklı ve da ha genç görünmesine yardım eder. Bunun yanı sıra da citteki akne görünümünü azaltır