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Konya'da Ameliyatla 20 Kiloluk Kitleden Kurtulan Kadın: Sağlığıma Kavuşmanın Mutluluğunu Yaşıyorum

Fadim Ülger, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 20 kg kitleyle karşılaştı ve ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:29
Konya'da Ameliyatla 20 Kiloluk Kitleden Kurtulan Kadın: Sağlığıma Kavuşmanın Mutluluğunu Yaşıyorum

Konya'da Gaz Sancısı Şikayetiyle Hastaneye Giden Kadının Karnından Kitle Çıktı

Konya Şehir Hastanesi'nde geçirdiği başarılı bir operasyon sonrası sağlığına kavuşan 48 yaşındaki Fadim Ülger, karnında 20 kilogram ağırlığında bir kitle bulunduğunu öğrendi.

Şikayetleri Gaz Sancısı Olarak Değerlendirildi

Çumra ilçesinde yaşayan Ülger, son yıllarda bel çevresindeki genişlemenin kilosundan kaynaklandığını düşünürken, karın ağrıları yaşamaya başladı. Yaklaşık bir ay önce hastaneye başvurduğunda yapılan tetkikler sonucu, yumurtalıklarında anormal büyüklükte bir kitle varlığı tespit edildi.

Başarılı Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci

Operasyona alınan Ülger'in karın bölgesindeki 45 santimetreye 30 santimetre ebatındaki kitle, Konya Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yandal Kliniği'nden Op. Dr. Mustafa Şahin tarafından başarıyla çıkartıldı. Dr. Şahin, hastanın günlük aktivitelerinin kısıtlandığını ve acil bir operasyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ameliyat sonrası Ülger'in kilosu 120'den 100'e düştü ve kötü huylu bir kitle olmadığı anlaşıldı.

Hastanın Sevinci ve Teşekkürü

Ameliyattan sonra sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Fadim Ülger, "Hayatım bitmiş gibiydi. Çok ağrım vardı, uyuyamıyordum. Karnımdan böyle bir şey çıkacağını hiç tahmin etmezdim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştum ve bu mutluluğu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Ülger, hastanede geçirdiği süre boyunca doktorlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini ve şimdi sağlıkla hayata devam etmeyi umduğunu belirtti.

Konya'da, karın ağrısının gaz sancısından kaynaklandığını düşünerek hastaneye giden Fadim Ülger'in...

Konya'da, karın ağrısının gaz sancısından kaynaklandığını düşünerek hastaneye giden Fadim Ülger'in karın bölgesinden 20 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Konya'da, karın ağrısının gaz sancısından kaynaklandığını düşünerek hastaneye giden Fadim Ülger'in...

Konya'da, karın ağrısının gaz sancısından kaynaklandığını düşünerek hastaneye giden Fadim Ülger'in karın bölgesinden 20 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Konya'da, karın ağrısının gaz sancısından kaynaklandığını düşünerek hastaneye giden Fadim Ülger'in...

Konya'da, karın ağrısının gaz sancısından kaynaklandığını düşünerek hastaneye giden Fadim Ülger'in karın bölgesinden 20 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Konya'da, karın ağrısının gaz sancısından kaynaklandığını düşünerek hastaneye giden Fadim Ülger'in...

Konya'da, karın ağrısının gaz sancısından kaynaklandığını düşünerek hastaneye giden Fadim Ülger'in karın bölgesinden 20 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

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