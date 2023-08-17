Korona aşısı olduysanız dikkat! Canan Karatay'dan çok önemli uyarı: Üstünü örtmeye çalışıyorlar!

Dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüsün yayılmasıyla birlikte korku ve endişe yeniden ortaya çıkmaya başladı. Halk sağlığı uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda Delta ve Omicron alt türlerinin ardından yeni bir salgının yayıldı bildirildi.

"Yeni aşı geliştiriliyor"





Yeni bir koronavirüs aşısının önümüzdeki ay satışa çıkması bekleniyor ve sağlık uzmanları, koronavirüsün Eris olarak bilinen mikron varyantı nedeniyle ülke genelinde hastaneye yatışlarda artış bekliyor.

Tıbbi kurumlar ve CVS gibi gelişmiş eczane zincirleri, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara karşılık olarak Omicron varyantı için geliştirilen yeni bir koronavirüs aşısını önümüzdeki ay kullanıma sunmayı planlıyor. Ancak Eris alt türü hakkında yeni araştırmalar yayınlandı.

CANAN KARATAY'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI!





İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, koronavirüs aşıları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. BPT News başyazısına göre Prof. Dr. Karatay, yeni varyantlar da dahil olmak üzere yeni aşıların geleceği hakkında konuşurken yeni koronavirüs aşısı hakkında dikkat çeken bilgiler verdi. Karatay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"COVID-19 aşısı alanlar arasında döküntü, uyuz, zona, beyin hastalığı ve kalp hastalığı arttı. Bağışıklık sistemi zayıf, bu yüzden onu kızamık diye üstünü örtmeye çalışıyorlar.