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Koronavirüs aşısı olanlara kritik uyarı! 'Gizleniyor' diyerek duyuruldu

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Koronavirüs aşısı olanlara kritik uyarı! 'Gizleniyor' diyerek duyuruldu
Dünya genelinde endişe yaratan koronavirüs salgını, yeni varyantlarla tekrar gündemde. Delta ve Omicron varyantlarının ardından yeni bir salgın türünün yayıldığı belirtiliyor.

Beslenme uzmanı Canan Karatay, koronavirüs aşısı olanlara önemli bir uyarıda bulundu. Salgının Delta ve Omicron varyantları sonrası yeni bir türün yayıldığı iddialarına dikkat çeken Karatay, yetkililerin gerçekleri örtbas etmeye çalıştığını ifade etti. Dünya genelinde endişe yaratan koronavirüs salgını, farklı varyantlarla tekrar gündeme gelmiş durumda. Karatay, aşılı kişilerin dahi dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak yeni türün tehlikelerine dikkat çekti. İşte detaylar...

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BESLENME UZMANI KARATAY'IN KORONAVİRÜS AŞISI OLANLAR İÇİN UYARISI

Sağlık uzmanları, koronavirüsün evlere dönme riskine karşı yeni aşılar geliştirmeye hız veriyor. Özellikle "Eris" varyantının hastaneye yatışları artırabileceği uyarıları, COVID aşılarının önemini bir kez daha vurguluyor. Eczane zincirleri ve sağlık kuruluşları, Omicron varyantına karşı yeni aşıların yakın bir gelecekte piyasaya çıkacağını açıklamıştı. Ancak "Eris" varyantının ortaya çıkmasıyla, yeni aşıların ve araştırmaların hayati önemi bir kez daha ortaya çıktı. İşte diğer ayrıntılar...

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Ünlü sağlık uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Karatay'a göre, koronavirüsün farklı varyantları ve buna karşı geliştirilen aşılar sürekli olarak güncelleniyor ve değişen bilgilere dayanıyor. Bu nedenle aşıların etkileri ve olası yan etkileri konusundaki bilgiler de güncellenmeye devam ediyor. Karatay, toplumun aşıya yönelik duyarlılığını ve bilinçliliğini korumanın önemini vurgulayarak, hastalığın evrim geçirdiği gerçeği karşısında sürekli olarak yeni bilgilerin ve çalışmaların takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

COVID salgını, değişen varyantlarıyla ve evrilen yapısıyla sürekli bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Sağlık uzmanlarının ve araştırmacıların hızla yeni aşılar ve tedavi yöntemleri geliştirmesi, pandeminin etkilerini en aza indirmek ve toplum sağlığını korumak adına kritik bir rol oynuyor. İnsanların güncel ve güvenilir bilgilere erişerek aşı ve sağlık tedbirlerine uyum sağlaması, pandemi sürecinin yönetilmesinde büyük önem taşıyor.

Ünlü sağlık uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, aşılar ve koronavirüsün geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Karatay, aşıların bağışıklık sistemi ve olası yan etkileri üzerinde durdu. COVID aşılarıyla ilgili olarak cilt döküntüsü, uyuz, zona, beyin ve kalp hastalıklarının arttığını belirten Karatay, aşıların bağışıklık sistemini zayıflattığını ve bazı durumları örtbas etmeye çalışıldığını ifade etti.

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