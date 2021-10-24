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Koronavirüs geçirenler, aylar sonra hafıza ve odaklanma sorunu yaşamaya başlıyor!

JAMA Network Open isimli bir tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, koronavirüs salgını atlatmış olan kişilerin yaklaşık dörtte birinde aylar sonra hafıza ve odaklanma sorunları çıktığının görüldüğü belirtildi.

24 Ekim 2021 Pazar 19:56
Koronavirüs geçirenler, aylar sonra hafıza ve odaklanma sorunu yaşamaya başlıyor!
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Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirildi ve bu çalışmanın sonuçları JAMA Network Open isimli bir tıp dergisinde yayınlandı. New York’taki Icahn Tıp Okulu’nda yapılan araştırma çalışmalarında koronavirüs salgınına yakalanmış ve hastalığı geçirmiş olan kişilerin enfeksiyonu atlattıktan aylar sonra bir takım bilişsel bozukluklar yaşayabileceği belirtildi.

Koronavirüsün kişilerde beyin sisi, düşünsel durum ve konsantre olmaları konusunda sorunlar çıkarabildiğinin tespitlerinin yapıldığı araştırmada New York’taki hastaların incelendiği ve daha önce Kovid-19 enfeksiyonu geçirmiş olan kişilerde özellikle çoklu görevde oldukları zamanlarda sorun yaşama gibi durumlarla mücadele ettikleri belirlendi.


Araştırma çalışmasında görevli Jacqueline Becker, gerçekleştirdikleri çalışmada hastaların Kovid-19 salgınına yakalandıktan ve hastalığı atlattıktan birkaç ay sonra nispeten yüksek derecede bilişsel bozulmalar yaşandığını gördüklerini ve hatırlamadaki bozuklukların ise hastanede yatan hastalar arasında daha baskın olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayı ile bu yılın Mayıs ayı arasında yapılan araştırmanın görevlileri, incelemeye aldıkları hastalarında salgına yakalanıp atlattıktan yaklaşık 7 veya 8 ay sonra bilişsel bozulma belirtileri gösterdiklerini buldular. Karar verme ve aynı zamanda planlama yapmanın haricinde hafızada hatırlama yeteneklerine ilişkin sorunlarında yaşandığını ortaya çıkaran araştırmada hastalardan bir bölümünde düşünememe, hafıza bozulması ve kafa karışıklığı yaşama gibi sıkıntılar görüldüğü kaydedildi.


Son Güncelleme: 24.10.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs EtkileriHafıza SorunuOdaklanma Sorunu
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