Koronavirüs geçirenler dikkat! O hastalık artış gösterdi: Eğer bu belirtiler varsa...

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İsmail Büyükceran, kemik dokusunu besleyen kan damarlarının çeşitli nedenlerle hasar görmesi sonucu kemiğin canlılığını yitirmesi olarak bilinen avasküler nekroz hastalığında Covid-19 sonrasında sıklıkla görüldüğüne değindi. Koronavirüs için tedavi olarak kullanılan kortinozlar ileri ki zamanlarda nekroz hastalığına yol açtığı belirlendi. Büyükceran, hastalıktan ötürü oluşan kök hücrelerin tedavisi için tekrardan canlandırmalar yapılacağı belirtildi.

Avasküler nekroz hastalığının şiddetini ve ciddiyetini evreleme sistemiyle belirlediklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Büyükceran, hastalığın kemik dokusunu beslediğini kan damarların çeşitli durumlardan ötürü hasar görmesiyle kemik hastalıkların ortaya çıktığı belirtildi. Özellikle sıklıkla görülen kalça eklemlerinde ki rahatsızlıkların normalde yılda 200 bin vaka olarak belirlenirken bu durumun covid-19 sonrasında daha fazla arttığı tespit edildi.





EKLEM HASTALIĞI OLANLAR

Koronavirüs süresi öncesine eklem ağrıların görüldüğü yaş gurubu daha yaşlı olarak belirlenirken DR. Büyükceran, Covid-19 sonrasında bu yaşında öne çekildiği belirtildi. Virüsün tedavisin kullanılan kortizonlu ilaçlar eklem ağrılarını devamında getirdi. Hastanın sağlıklı olması ve ileri ki yaşlarda görülmesi üzerine covid bu yaş aralığını erkene çektiği belirlendi. 20’li yaşlarda avasküler nekrozle karşılaştığımız hastalarımız da var, ayrıca erken yaşlarda protez uygulamak zorunda kaldığımız hastaların olduğu bilgisi verildi.