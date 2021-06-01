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Koronavirüs hastalığı unutkanlık ve saç dökülmesi yapıyor! İşte araştırma sonuçları..

İstanbul Tıp Fakültesi, koronavirüs hastalığının erkekler ve kadınlar üzerinde bıraktığı etkiler üzerine bir araştırma yaptı. 1 yıl süren araştırma çalışmasının sonuçları ise rapor olarak açıklandı.

01 Haziran 2021 Salı 12:06
Koronavirüs hastalığı unutkanlık ve saç dökülmesi yapıyor! İşte araştırma sonuçları..
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Tüm dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs salgını üzerinden bir araştırma çalışması başlatan İstanbul Tıp Fakültesi, Kovid-19'un erkekler ve kadınlar üzerinde bıraktığı etkileri inceledi. Hasta izlem merkezinde yaklaşık 1 yıl süren araştırma sonuçları hakkında hazırlanan rapora göre ise koronavirüs hastalığı kadınlarda saç dökülmesi gibi bir soruna neden olurken  erkeklerde ise  unutkanlık durumları gösterdi.

1 yıl içerisinde koronavirüs hastalığına yakalanmış ve tedaviyle iyileşme göstermiş olan 5 bin hasta incelendi. Hastaların virüse yakalandıktan sonra ilk günleri sonrası 3'üncü ay, 6'ncı ay, ve 9'uncu ayları gün gün takip edilirken 12'nci ayın sonunda hastaların durumları enfeksiyon, göğüs, psikiyatri ve beslenme uzmanları ile değerlendirmeye alındı.


Kovid-19'a yakalanan hastalar üzerinde görülen fiziksel ve psikolojik semptomların ilk günlerinde halsizlik ve nefes darlığının yanı sıra göğüs ağrıları ve kuru öksürük gibi şikayetler görüldü.  Hastaların incelenmesinin üzerinden 12 ay geçtikten sonra bu süreç içerisinde erkeklerde ve kadınlarda ve erkeklerde farklı semptomlar fark edildi.

Orta yaş düzeyindeki erkeklerde genel olarak bellek zayıflaması ve konsantrasyon güçlüğü görüldüğünü söyleyen araştırma görevlisi Doç. Dr. Murat Köse, orta yaş üstü kadınlarda  da genel olarak saç dökülmeleri yaşandığını tespit ettiklerini söyledi. Hastalığı atlatmasının üzerinde 1 yıl geçmesine rağmen Kovid-19'un hastalar üzerinde psikolojik etkilerini devam ettiğini gördüklerini belirten Dr. Köse, bu süreç içerisinde hastalara antidepresanlı tedavi uyguladıklarını aksi takdirde hastaların ev ve iş hayatlarında ciddi etkilenmeler gördüklerini ifade etti.

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 12:06
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsUnutkanlıkSaç DökülmesiErkeklerde EtkisiKadınlarda Etkisi
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