Koronavirüsün yeni varyantı çıktı: Vaka sayıları patladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un daha tehlikeli bir varyantının ortaya çıkma riskinin hala devam ettiğini vurgulayarak, vaka sayılarında ve ölümlerde ani bir artışın yaşanabileceği uyarısını yaptı. Ghebreyesus, pandeminin devam eden etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DSÖ'nün haftalık basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, 3 ay önce Covid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini, ancak hala küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam ettiğini hatırlattı. Bu süre zarfında küresel düzeyde Covid-19 vakalarının ve ölümlerinin azalmaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, DSÖ'ye veri sağlayan ülke sayısında da bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Ghebreyesus, vaka ve ölümlerdeki düşüşün, Covid-19 verilerinin tam olarak DSÖ'ye bildirilmemesi anlamına gelmediğini vurgulayarak, aşılamanın, enfeksiyonun yayılmasının önlenmesinin ve daha iyi klinik bakımın ciddi hastalık ve ölüm riskini azalttığını söyledi.

DSÖ Genel Direktörü, Covid-19'un küresel halk sağlığı üzerindeki riskini hala yüksek olarak değerlendirdiklerini ve daha tehlikeli bir varyantın ortaya çıkma riskinin sürdüğünü belirtti.

Diğer yandan, Covid-19 varyantlarından Eris'in (EG.5) belirgin semptomları DSÖ tarafından açıklandı. Bu semptomlar arasında boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, boğuk ses, kas ağrıları ve koku alma değişiklikleri yer alıyor. Bu semptomlar, hastalığın erken teşhisinde önemli bir rol oynayacak.

Koronavirüs Krizinde Yeni Tehlike: Ölümcül Varyant Alarmı! DSÖ'den Çarpıcı Uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un daha tehlikeli bir varyantının ortaya çıkma riskine dikkat çekti. Tedros, bu durumun vaka sayılarında ve ölümlerde ani bir artışa neden olabileceğini vurguladı. Küresel çapta vaka sayılarının artış gösterdiği bu dönemde, aynı zamanda Eris adlı yeni bir varyantın 10 ana semptomu da belirlendi. Özellikle son dönemdeki gelişmeler, pandeminin hala kontrol altına alınamadığını gösteriyor.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Covid-19'un uluslararası önemli halk sağlığı acil durumu ilanının 3 ay önce sona erdiğini, ancak küresel sağlık tehdidi olmaya devam ettiğini hatırlattı. Pandeminin seyri hakkında bilgi veren Ghebreyesus, dünya genelinde bildirilen Covid-19 vakalarında ve ölümlerde düşüşün devam ettiğini söyledi. Ancak veri bildiren ülke sayısında azalma olduğunu da belirterek, bu durumun ölümler veya hastaneye yatışların olmadığı anlamına gelmediğini, sadece bildirimin eksik olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, toplum bağışıklığının arttığı, aşılamaların ve erken teşhisin etkili olduğu bir dönemde olduklarını dile getirerek, ciddi hastalık ve ölüm riskinin geçen yıla göre daha düşük olduğunu belirtti. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen DSÖ'nün Covid-19'un küresel halk sağlığı üzerindeki yüksek risk değerlendirmesini sürdürdüğünü vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19'un hala uluslararası bir tehdit olduğunu ve daha tehlikeli varyantlarının ortaya çıkma riskinin sürdüğünü belirtti. Virüsün tüm ülkelerde yayıldığını ve değişmeye devam ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, DSÖ'nün EG.5 varyantı dahil olmak üzere çeşitli değişkenleri takip ettiğini ve ani bir artışa neden olabilecek daha tehlikeli varyantların olasılığının hala bulunduğunu ifade etti.

Acil Durum Komitesi'nin önerileri üzerine ülkelerin Covid-19 ile mücadele stratejilerini güncellemesi gerektiğini belirten Ghebreyesus, virüsteki değişikliklerin izlenmesi, hastalık şiddeti ve bağışıklık eğilimlerinin takip edilmesinin önemine dikkat çekti. Tüm ülkelerden Covid-19 verilerini DSÖ'ye veya açık kaynaklara bildirmelerini isteyen Ghebreyesus, ayrıca riskli gruplardaki bireyler için aşı uygulamalarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ghebreyesus, bu önerilerin sadece Covid-19'a karşı korunmayı değil, aynı zamanda diğer hastalıkların önlenmesine ve mücadelesine yardımcı olacağını vurgulayarak, geleceği tahmin edemeyiz ancak buna hazırlıklı olabiliriz, dedi.

DSÖ, Eris varyantıyla ilgili yeni bir rapor yayımlayarak, bu varyantın yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğunu ve 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numunenin paylaşıldığını açıkladı.

Raporda, Eris'in halk sağlığı riskinin diğer Covid-19 varyantlarına benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirildiği belirtildi. Ancak Eris'in özelliklerine bağlı olarak küresel düzeyde yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Eris, Omicron'un alt bir varyantı olarak görülmekte ve semptomları diğer varyantlarınkine benzerlik göstermektedir.

Zoe Sağlık Çalışması'na göre, Eris varyantının en yaygın 10 semptomu şunlar: boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, boğuk ses, kas ağrıları ve koku almada değişiklik. Bu semptomların gözlemlenmesi halinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.