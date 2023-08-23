Koronavirüsün yeni varyantı hakkında bu 3 detaya dikkat

2019 yılının son birkaç ayında ortaya çıkan yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19) hızla küresel bir pandemiye dönüştü. Son dönemde yavaş yavaş sönmeye yüz tutan koronavirüs salgınının yeni bir varyantının ortaya çıktığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Eris varyantının (EG.5) şu ana kadar 51 ülkeye yayıldığını kaydederek ülkeleri önlem almamaları konusunda uyardı. Resmi bilgilere göre şu ana kadar Türkiye'de enfekte bir kişiye rastlanmadı.

Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan Dr. Celal Yücel Batmacı, Kovid-19 Eris varyantı hakkında bilinmesi gereken üç özellik hakkında önemli bilgiler verdi.

Coronavirüs Covid EG.5'in varyantları nelerdir?





Coronavirüsün dünyada en yaygın varyantı olan Omicron'un bir alt varyantıdır ve görülme sıklığı dünya çapında artmaktadır. Aralarında ABD, Çin, Güney Kore ve Japonya'nın da bulunduğu 51 ülkede tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre Ellis varyantı, ABD'deki COVID-19 enfeksiyonlarının en büyük oranını oluşturuyor.

Hastalık Ağır Mı Geçiyor?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 9 Ağustos'ta yayımlanan raporuna göre, bunun dolaşımdaki diğer varyantlardan daha tehlikeli veya insan sağlığı açısından daha ciddi olduğuna dair hiçbir kanıt yok.

Tanı yöntemleri nelerdir?

Yeni koronavirüs enfeksiyonunun (Covid-19) ana tanı yöntemi PCR testidir. Diğer COVİD-19 varyantları gibi Eris'e de PCR testiyle kolaylıkla teşhis konulabiliyor.