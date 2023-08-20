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Koronavirüsün yeni varyantı ortaya çıktı: Vaka sayıları artıyor

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Koronavirüsün yeni varyantı ortaya çıktı: Vaka sayıları artıyor
O hastalık geri dönüyor! İnsanları evlere kapatan hastalık tekrardan görülmeye başlandı. Detaylar haberimizde.

 

Koronavirüsün yeni varyantı görüldü. İngiltere ve Almanya'da koronavirüs vakaları görülüyor. İşte detaylar.

KORONAVİRÜS VAKALARI TEKRAR GÖRÜLDÜ

2019 yılında Çin'in başkenti Vuhan'da ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Son zamanlarda İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı COVID-19'un yeni varyantının İsrail, Danimarka ve İngiltere'de görüldüğünü açıkladı. Koronavirüs vakalarının artış görüldüğü bir başka ülke ise Almanya. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yaptığı açıklamada yeni varyantın Omicron varyantının bir başka türü olduğunu söyledi. Yeni varyant hakkında yeterli bilgi bulunmadığı da açıklamaya eklendi. 

Korona virüs Tekrar Görüldü

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı Başkan Yardımcısı ise şu sözleri söyledi; "Birleşik Krallık' ta görülmüş bir vaka var. Bunun için ayrıntılı bir değerlendirme yapıyoruz. Zamanı geldiğinde bu durumla ilgili ayrıntılı bilgi elde edeceğiz ve analiz durumlarını paylaşacağız." Almanya'da da vakalar tekrardan artmaya başladı. Uzmanlar artışların tehlikeli sınıra gelmediğini açıkladı.  Robert Koch Enstitüsü Grip Çalışma Grubu'nun raporuna göre Almanya'daki vaka artışı bir aydır devam ediyor. Raporda geçen haftada ülke çapında 2.400 doğrulanmış vakanın olduğu belirtildi.  

Sağlık
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