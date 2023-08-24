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Koronovirüs salgını sonrası bakteri paniği: Can kaybı artıyor

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Koronovirüs salgını sonrası bakteri paniği: Can kaybı artıyor
Küresel koronavirüs salgını boyunca yaklaşık 7 milyon insan hayatını kaybetti. Hala virüsler ve bakteriler gibi mikroorganizmalar tehlikelerini sürdürüyor. Polonya'da ise üç birey, akciğer rahatsızlığına yol açabilen lejyoner hastalığını tetikleyen lejyonella bakterisi sebebiyle yaşamlarını yitirdi.

2019'un son aylarında Çin'in Wuhan kentinden kaynaklanan koronavirüs salgını, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsler ve bakteriler hala tehdit oluşturmaya devam ediyor. Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow şehrinde, lejyonella bakterisinin neden olduğu ölümler 3'e çıktı.

Podkarpackie Akciğer Hastalıkları Merkezi'nden Andrzej Sroka, hastanenin kemoterapi servisinde tedavi gören bir hastanın lejyonella bakterisinden kaynaklı öldüğünü açıkladı.

Aynı hastanede alerji servisinde yatan yaşlı bir hasta da aynı gün içinde hayatını kaybetti.

Daha önce, kanser tedavisi gören ve düşük bağışıklığı olduğu bildirilen bir kişi 22 Ağustos'ta ölmüştü.
salgın

Yetkililere göre, lejyonella bakterisi nedeniyle ülke genelinde hastaneye yatırılan kişi sayısı 71'e ulaştı.

Yerel sağlık yetkilileri, bakterinin kaynağını bulmak için soruşturma başlattı ve enfekte olan kişilerin evlerinden su örnekleri alındı.

Lejyoner hastalığı, grip benzeri semptomlarla başlar ve daha sonra zatürreye ilerler. Tedavi edilmediğinde solunum ve çoklu organ yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olarak ölüme yol açabilir.

Genellikle insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi, daha az dezenfeksiyon yapılan yerlerde ve yoğun insan trafiği olan binalarda, örneğin oteller, yurtlar ve hastaneler gibi yerlerde daha sık görülür.

Sağlık
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