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Kovid-19 ve Grip Kalp Krizi Riskini Artırıyor

Kovid-19 ve grip gibi enfeksiyonlar, kalp krizi riskini yükseltirken aşı olmanın önemi vurgulanıyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:10
Kovid-19 ve Grip Kalp Krizi Riskini Artırıyor

Kovid-19 ve Grip Enfeksiyonlarının Kalp Krizi Üzerindeki Etkisi

Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, Kovid-19 ve influenza gibi gribal enfeksiyonların kalp krizi riskini artırdığını belirtmiştir. Aşı olmanın, kanıtlanmış en etkili koruma yolu olduğunu ifade etmiştir.

Kalp Krizi Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Aydoğdu, kalp ve damar hastalıklarının dünya genelinde en yaygın ölüm nedeni olduğunu vurguladı. Kalp krizi, kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu ortaya çıkar. Bu durum genellikle göğüs, omuz, sırt, çene ve karın bölgesinde ağrı ile kendini gösterir. "Kalp krizi sıklıkla göğüste keskin bir ağrı ile başlar. Bu ağrı, boğaza, çeneye ve sol kola yayılabilir ve terleme de görülebilir," diye açıklama yaptı.

Aşıların Kalp Krizi Üzerindeki Etkisi

Prof. Dr. Aydoğdu, Kovid-19 aşılarının kalp krizi üzerine negatif bir etkisi olduğuna dair spekülasyonların bilimsel bir temeli olmadığını ifade etti. "Aşıların kalp krizi riskini artırdığına dair ciddi kanıtlar yok," dedi. Kovid-19 ve grip gibi enfeksiyonlar geçiren bireylerin kalp krizi riski 6 kata kadar çıkmaktadır. Bu nedenle, 65 yaş ve üzeri ile kalp hastalığı olan bireylerin aşılanması önerilmektedir.

Aşılama ve Korunma Yöntemleri

Ayrıca, yapılan bilimsel araştırmalar, Kovid-19 aşılamasının kalp krizi ve inme sıklığını azalttığını göstermektedir. Aydoğdu, eylül-ekim aylarında influenza aşılarının önemine dikkat çekerek, "Bu aşılar bir yıl boyunca koruma sağlar," dedi. Zatürre aşısının da bir kez yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sıcak Havanın Kalp Krizi Üzerindeki Etkisi

Sıcak havanın kalp krizi riskini artırdığını ifade eden Prof. Dr. Aydoğdu, "Vücut sıcaklığının kontrol edilmesi gerekmektedir," dedi. Bu dönemde sıvı kaybının arttığını ve kalbin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Sıcak havalarda risk grubundakilerin dışarı çıkmamaları, serin tutan giysiler giymeleri ve bol sıvı almaları gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, kalp krizi geçiren bir kişiyle karşılaşıldığında, ilk olarak acil yardım çağrısında (112) bulunmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. "Daha önceden teşhis almış hastalar dil altı ilaçlarını alabilir, ancak genel yaklaşım derhal 112'ye haber vermektir," dedi.

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için...

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için en etkin yolun aşı olduğu belirtildi. Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için...

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için en etkin yolun aşı olduğu belirtildi. Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için...

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için en etkin yolun aşı olduğu belirtildi. Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için...

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için en etkin yolun aşı olduğu belirtildi. Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için...

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için en etkin yolun aşı olduğu belirtildi. Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için...

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için en etkin yolun aşı olduğu belirtildi. Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için...

Kovid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için en etkin yolun aşı olduğu belirtildi. Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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