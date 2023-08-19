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Kovid-19'un yeni varyantı Eris, Yunanistan'da patlak verdi!

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Kovid-19'un yeni varyantı Eris, Yunanistan'da patlak verdi!
Yeni koronavirüs enfeksiyonunun (Covid-19) omikron varyantı alt varyant üretmeyi sürdürüyor. Yunanistan'da yeni varyant Eris enfeksiyonlarının sayısı dört hafta içinde arttı. Atina Pire Hastanesi Hekimler Derneği başkanı Matina Pagoni, erisin özellikle Girit'te yaygın olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık'ta Covid-19'un Omicron alt türünün bir alt türü şeklinde ortaya çıkan Eris'in (EG.5.1) ülke geneline yayıldığı duyurulmuştu. Eris alt türü artık Yunanistan'ı da içeriyor. Yunanistan Ulusal Sağlık Kurumu'nun (EODY) 7-13 Ağustos tarihli verilerine göre, COVID-19 nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısı son dört hafta ortalamasına göre %71 oranında arttı.

Eris varyantlarının tüm COVID-19 varyantları içindeki oranda bir önceki hafta %11'den Ağustos ayının ikinci haftasında %16'ya yükseldi. Selanik Eczacıları Derneği (FSTH) yaptığı açıklamada, eczanelerin teslim aldığı Covid-19 test kiti sayısının ve eczanelerin yaptırdığı Covid-19 test sayısının önceki dönemde arttığını belirterek, iki katına çıktığını bildirdi.

Kovid-19'un yeni varyantı Eris, Yunanistan'da patlak verdi

Ayrıca aynı dönemde yeni koronavirüs testi için eczaneye giden 8 hastadan 5'inin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Atina Pire Hastane Hekimleri Derneği (EINAP) başkanı Matina Pagoni, Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği bir röportajda ellis'in özellikle Girit'te çok yaygın olduğunu açıkladı. Pagoni, okulların Eylül ayında açılması ve daha fazla kapalı alan kullanması nedeniyle vaka sayısının artabileceğini söyledi.

Sağlık
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