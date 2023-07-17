Kozmetiğe binlerce lira dökmeye gerek yok! Bu kremi sürenin cildi 10 yaş birden gençleşecek!

Yaş aldıkça meydana çıkan kırışıklıklar yaşlanma belirtileri haline gelirken görünümlerin güzelleşmesi için araştırmalar sıklık gösterdi. Hasarlı cildi onarmak için en güvenli ve en etkili çözümlerden olan hindistan cevizi kırışıkların ilacı oldu. İçerisinde bulundurduğu kollajen üretimini arttırmaya yardımcı olan hindistan cevizi yağının tüm detayları haberimizde yer almaktadır.





KIRIŞIKLIKLARA HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Kırışıklıkları azaltacak olan hindistan cevizi yağı içerisindeki hücre yenileme özllrğiyle cildi besliyor. Cildinizi rahatlatacak ve nemlenmesine yardımcı olan hindistan cevizi yağı uygulanması şöyledir;

TARİF

Yüzünüzü temizleyerek soğuk suyla durulayın ve kurulayın Parmak uçlarınıza biraz hindistan cevizi yağ alarak yüzünüzü ve boynunuza uygulama yapın. Dairesel hareketlerle beraber gece boyu bekleyin ve durulayın.