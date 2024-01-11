Kronik öksürüğü bile bir çırpıda söküp alıyor! Her gün bir kaşık yiyin yeter

1 KAŞIĞI ÖKSÜRÜK KRİZİNE ÇARE OLUYOR! MUTLAKA DENEYİN!

Kışın hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı güçlü tutmak için bir çok yöntem vardır. Bunlardan birisi de bahsedeceğimiz doğal öksürüğe iyi gelen formüldür. Soğuk algınlığı yaşayan ve yanında öksürüğü olanlar hemen bu tarifi denemeliler.





Balgam, hırıltı ve kuru öksürüğe iyi geldiği bilinen faydaları saymakla bitmeyen karaturp diğer adı ile siyah turp resmen bir mucize….Var olan öksürük ve hırıltı şikayetlerinde kara turp hastalığı hemen geçiriyor.

ŞİFA KAYNAĞI KARA TURP

Mutfaklarda genellikle kızartma ve haşlama gibi çeşitli yemeklerin yapımında da kullanılan kara turp Türkiye ‘de neredeyse yetişmediği yer yok. Özellikle öksürük, balgam soğuk algınlığı gibi hastalıklarda sıkça kullanılan bu kara turp kış aylarında hasta olmak istemiyorsanız sizin için vazgeçilmez olmalıdır. Öksürük için karaturp altından bir iğne yardımı ile delinir. İç tarafın ise bal koyacak şekilde oyulur. Daha sonra uygun bir bardağın içine oturtulan bu ballı turp sabaha kadar o iğne deliğinden balı süzer ve şifa sağlar. Özellikle kış aylarında sıkça hasta olan kişilerin rahatlıkla yapabilecekleri bu yöntem ile gribal enfeksiyon ve öksürüğe karşı korunabilirsiniz. Zencefil, zerdeçal ve bal karışımı da öksürük için bir diğer şifa kaynağıdır. Pazarcı esnafı olan Ferhat Çobanoğlu, öksürük için sattıkları bu kara turpun şifasını babaannesinden öğrendiğini belirtti. Kış aylarında ninesinin bunu hasta olduklarında sıkça yaptıklarını ifade eden Çobanoğlu Bademcik şişliğini, öksürmeyi, yutkunma sorunu yaşayanların bu kürü uygulayabileceğini belirtti.