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Kum sinekleri tehlikesi başladı: Ölüme davetiye çıkarıyor

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Kum sinekleri tehlikesi başladı: Ölüme davetiye çıkarıyor
Halk arasında 'yakağan' olarak bilinen kum sinekleri dehşet saçıyor! Sağlık açısından tehdit oluşturan yakağanlar, ısırdıklarında vücutta büyük sorunlara yol açıyor. Sıcak havalarda artan yaygınlığı, vatandaşları tedirgin ediyor. İşte detaylar...

Son dönemde artan sıcaklarla birlikte vatandaşları rahatsız eden 'yakağan' olarak bilinen kum sinekleri, sağlık açısından da ciddi tehdit oluşturuyor. Yakağanlar, ısırdıklarında lenf düğümlerindeki damarları tıkayarak vücudu kilitliyor, şişmelere, dalakta ve karaciğerde büyümeye neden olabiliyor. Sıcak havalarda daha sık görülen ve gözle zor fark edilen kum sinekleri, özellikle hayvancılık yapılan bölgelerde yaygınlaşıyor.

ŞARK ÇIBANI HASTALIĞI BULAŞTIRABİLİYOR

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Adana'da yapılan araştırmalara göre, yakağan türü sinekler kan emerken 'şark çıbanı' hastalığını bulaştırabiliyor ve kala-azar gibi hücre içi parazitik enfeksiyonları insanlara taşıyabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, yakağanlarla mücadelenin önemine dikkat çekiyor. Yakağan sineklerinin üreme ortamları, organik atıkların ve gübrelerin bulunduğu bölgeler oluyor. Bu nedenle larvalarla mücadele etmek, sivrisinekle mücadeleye göre daha zorlu bir süreç gerektiriyor.

Doç. Dr. Hakan Kavur, yakağanların popülasyonunu tamamen yok etmenin mümkün olmadığını ancak etkin önlemlerle kontrol altına alınabileceğini vurguluyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan kesimlerin, lavrasit ilacı kullanarak gübrelerin üzerine mücadele edebileceğini belirtiyor. Ayrıca, ergin mücadelesinde ise hayvan barınakları ve eski yapıların duvar çatlaklarına insektisit ilacı uygulanması öneriliyor.

Vatandaşların sağlığını korumak için yakağanlarla mücadele edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bu sineklerin bulaştırdığı hastalıkların ciddiyetine dikkat çekiyor. Sağlık açısından olumsuz etkilere neden olabilen yakağan sinekleriyle mücadele, etkili bir şekilde yapılmalı ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Sağlık
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