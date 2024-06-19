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Kurban kesecekler aman dikkat! Kurbanı sakın ama sakın böyle kesmeyin: İşte nedeni...

Kurban Bayramı öncesi kurban kesimi yapacak vatandaşlara uzman isimden önemli uyarılar geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 19.06.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 19:34
Kurban kesecekler aman dikkat! Kurbanı sakın ama sakın böyle kesmeyin: İşte nedeni...

Kurban Bayramı’nda kesim yapacak olan vatandaşların yapmaması gereken önemli konulara değinen uzman isimden kesimlerle ilgili uyarılar geldi. Detaylar haberimizde…

dizi

KURBANI SAKIN BÖYLE KESMEYİN! BAYRAM ÖNCESİ KRİTİK UYARI

Bu uzman aynı zamanda kurbanlık hayvanların kesilmesine karşı da uyarıda bulunuyor. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Kösekurbanlık hayvanların belediyelerdeki onaylı mezbahalarda kesilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda yapılan yanlışların insan ve hayvan sağlığını ciddi şekilde tehdit edeceğini söyledi.

Köse, sokaklarda, dere kenarlarında veya amatörler tarafından yapılan kurban kesimlerinin bakteriyel kontaminasyona yol açabileceğini, hijyen kurallarına uyulmadığı için etlerin stres nedeniyle bozulabileceğini söyledi.

Kurban Bayramı'nda sıklıkla görülen sokak kurbanlarının profesyonellik ve hijyen standartları açısından yetersiz olduğunu vurgulayan Köse, bu tür kesimlerin insan sağlığı açısından büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Veteriner hekimler tarafından denetlenmeyen, kaçak pazarlardan satın alınan ve bilinçsizce kesilen kurbanlık hayvanların sağlık açısından güvenli olmadığını söyleyen Köse, vatandaşların güvenli yerlere öncelik vermesi konusunda uyardı. Kesim yeri belediye tarafından onaylandı. Kurbanlık hayvanın sağlıklı olduğunu gösteren veteriner raporunun gerekli olduğunu, kesim öncesi ve sonrası hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurgulayan Köse, bu şekilde kesimin hayvan refahı ve tüketici sağlığı açısından daha emniyetli olduğunu ifade etti.

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