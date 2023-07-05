Kuş gribini tarihe gömen gelişme! Bu sayede artık insanlara bulaşmayacak

Glasgow Üniversitesi, uluslararası bir ekip tarafından yapılan açıklamada, solunum yollarında bulunan BTN3A3 geninin, kuş gribine karşı önemli bir savunma mekanizması olduğunu duyurdu. Yapılan kapsamlı testlerle, bu genin çoğu kuş gribi türünün savunmasını aşamadığı ve insanları kuş gribine karşı korumanın hayati önem taşıdığı ortaya konuldu.

Bilim insanları, nadir durumlarda insanlara bulaşan kuş gribine örnek olarak, dünya genelinde 25 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan 1918 İspanyol gribi virüsünün bir kuş gribi suşundan evrimleştiğini belirtti.

KUŞ GRİBİ VİRÜSÜNÜN ÜREMESİ ENGELLENİYOR





Bu bilimsel çalışmada, mevsimsel insan virüsleri ve kuş gribi virüsleri enfeksiyonu sırasında yüzlerce genin davranışı karşılaştırıldı. BTN3A3 geninin insan hücrelerinde kuş gribi virüsünün üremesini engelleyebildiği bulundu.

Açıklamada, yıkıcı 1918-19 küresel grip pandemisi ve 2009'daki domuz gribi pandemisi de dahil olmak üzere tüm insan influenza pandemilerinin, BTN3A3'e dirençli influenza virüsleri tarafından tetiklendiği belirtildi. Bu çalışma, bu genin dirençli olmanın herhangi bir grip türünün insanlarda pandemi potansiyeline sahip olup olmadığı üzerinde kilit bir faktör olabileceğini öne sürmektedir.

Ayrıca, 2013'ten bu yana 1500'den fazla kişiye bulaşan ve yüzde 40 ölüm oranına sahip olan H7N9 kuş gribi virüsünün, BTN3A3 geninin "engelleyici etkilerinden kaçmasına" izin veren genetik bir mutasyona sahip olduğu da belirlendi.

KUŞ GRİBİ NEDİR?





Kuş gribi, ortak adıyla H5N1 influenzası, bir tür influenza (grip) virüsüdür. Genellikle kuşlarda görülen bir hastalıktır, ancak nadiren insanlara bulaşabilir. Kuş gribi, özellikle su kuşları ve kümes hayvanları gibi kuşlarda yüksek ölüm oranlarına neden olabilen ciddi bir hastalıktır.

Kuş gribi virüsü, genellikle enfekte kuşların dışkısı, tükürükleri ve salgıları ile temas yoluyla bulaşır. İnsanlara bulaşması genellikle doğrudan kuşlarla temas sonucunda olur, özellikle enfekte kuşların dışkısı veya salgıları ile temas edildiğinde veya enfekte kuşların solunum damlacıklarının solunmasıyla gerçekleşebilir.

İnsanlarda kuş gribi enfeksiyonu nadir olmasına rağmen, ciddi komplikasyonlara ve ölüme neden olabilir. İnsanlara bulaşan kuş gribi vakalarında, şiddetli solunum semptomları, yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve solunum sıkıntısı gibi grip benzeri semptomlar ortaya çıkabilir. İlerleyen vakalarda, zatürre gibi ciddi solunum problemleri gelişebilir.

Kuş gribi, insandan insana sınırlı bir şekilde bulaşabilir, ancak bu geçişler genellikle yakın temas, özellikle enfekte bir kişinin solunum damlacıklarının solunmasıyla gerçekleşir. Şu ana kadar kuş gribi virüsü insanlar arasında kolayca yayılan bir özellik kazanmamıştır.