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Kütahya'da Iraklı Doktora Mikrodalga Ablasyon Eğitimi

Kütahya'da Iraklı doktorlar, mikrodalga ablasyon tekniğini Türk hekimlerden öğrendi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:00
Kütahya'da Iraklı Doktora Mikrodalga Ablasyon Eğitimi

Kütahya'da Iraklı Doktorlar Mikrodalga Ablasyon Eğitimi Aldı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde, Irak'tan gelen doktorlara mikrodalga ablasyon tekniği eğitim verildi.

Eğitim Programı ve Uygulama

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gökhan Yavaş tarafından gerçekleştirilen eğitimde, meme fibroadenomu ve paratiroid adenomu tedavisi ile ilgili mikrodalga ablasyon uygulamaları yapıldı.

Iraklı doktorlar, teorik eğitimlerin ardından uygulamalı olarak bu alanla ilgili pratik deneyim elde etme fırsatı buldular. Türk hekimler, iki paratiroid hastasına ve göğüslerinde iyi huylu kitle bulunan iki hastaya ablasyon yöntemi uyguladı.

Tecrübelerin Paylaşımı ve Önemi

Prof. Dr. Korkmaz, eğitimde edindikleri tecrübeleri yurt içi ve yurt dışından gelen doktorlarla paylaştıklarını belirtti. Kütahya'nın bu alandaki yüksek hasta potansiyeli ile dikkat çektiğini ifade eden Korkmaz, "Uluslararası etkinliklerde de yer alıyoruz. Eğitimlerimizi sürekli güncelliyoruz," dedi.

Iraklı Doktorların Geri Dönüşü

Iraklı genel cerrah Dr. Zana Husein, eğitimden memnun kaldıklarını belirtti. Husein, "Türkiye'ye ikinci gelişim. Meslektaşlarımızla bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Eğitim çok iyi geçti, emeği geçenlere teşekkür ederiz," şeklinde konuştu.

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