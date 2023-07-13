Lahmacun, pide ve börek için flaş karar! Artık yapılamayacak: Bakanlık duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, lahmacun, pide, börek ve benzeri gıdaların üretiminde kullanılan malzemelerin denetimi konusunda bir güncelleme yapma kararı almıştır. Bakanlık, bu güncelleme doğrultusunda 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bir yazı göndermiştir. Yeni düzenlemeye göre, pide, lahmacun ve börek gibi gıdaların üretiminde, etiket bilgisi ve beyanı dışında farklı hayvan türlerinden etlerin ve sakatatın birbirleri ile karıştırılması yasaklanmıştır.

Bu karar, gıda güvenliği ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla alındığı ifade edildi. Pide, lahmacun, börek gibi gıdaların üretiminde kullanılan malzemelerin doğru bir şekilde belirtilmesi, tüketicilerin sağlıklı gıda seçimleri yapabilmeleri için önemlidir. Etiket bilgisi ve beyanının dışına çıkarak farklı hayvan türlerinden etlerin ve sakatatın karıştırılması, ürünlerin içeriği hakkında yanıltıcı bilgilerin ortaya çıkmasına neden olabilir ve tüketicilerin güvenini zedelediği ifade ediliyor.

Ekonomi gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, eski talimata göre kanatlı eti ve sakatat tespit edilen ürünlerin tağşiş olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekmiştir. Yeni talimatta yer alan 7 maddeyi ise şu şekilde sıraladı.



YENİ TALİMAT AÇIKLANDI!

Ali Ekber Yıldırım, Ekonomi gazetesindeki son makalesinde, kanatlı eti ve sakatat içeren ürünlerin eski talimata göre tağşiş olarak değerlendirilemeyeceği konusuna dikkat çekti. Ancak, yeni talimatın getirdiği 7 maddeye göre durumun daha farklı olduğunu belirtti.

Pide, lahmacun ve börek gibi gıdaların üretiminde etiket bilgisi ve beyanı dışında farklı hayvan türlerinden etlerin ve sakatatın karıştırılması yasaktır.



Sığır eti ve koyun/keçi eti karıştırılabilirken, kırmızı ve beyaz etin karıştırılmasına izin verilmemektedir.

Farklı bir et türü kullanılacaksa (tavuk eti, deniz ürünleri vb.), bu durum tüketiciye bilgi verilerek sunulmalıdır.

Üretilen üründe sadece tek hayvan türünün etinin kullanılmasına izin verilmektedir.

2023 Yılı Gıda Numune Alma Planı çerçevesinde pide, lahmacun, börek, mantı vb. gibi ürünlerin üretiminde kullanılan çiğ ürün harçlarından numune alınacak ve kontroller yapılacaktır.

Numune alımı işlemleri işletme tarafından hazırlanan harçtan veya son üründen yapılabilir.

Ürünlerin üretiminde kullanılan hammadde niteliğindeki bileşenlerin tek başına kontrollerinde, ürün özellikleri esas alınacaktır.

Resmi kontroller sırasında işletme yetkililerine bilgilendirme yapılacak ve talimat hükümlerine uygunluk denetlenecektir.

Kırmızı etten üretildiği beyan edilen ürünlerin harçlarında farklı türden hayvan eti ve sakatat için numune alınması gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu talimatları, güvenilirlik ve tüketici sağlığının korunması amacıyla yapılan önemli adımlardır.