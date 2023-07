Limonlu suyun mucizesine inanamayacaksınız! O hastalığın resmen kökünü kurutuyor

Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de insanlar kilolarından şikayetçi ve birçok işlem yapıyor ya da yaptırıyorlar. Zayıflama listesinin hep en başında olan limonlu su içmek vücudumuzda ne gibi etkiler yaratıyor. Bütün Detaylar haberimizde…







LİMONLU SU İÇMENİN İNANILMAZ YARARLARI

C vitamini denilince akla ilk gelen besin limondur ve limonlu su içmek C vitamini almak için günlük rutinimdir. Limon, C vitamininin yanı sıra protein, fosfor ve B vitaminleri açısından da oldukça zengin bir besin olarak kabul ediliyor. Limonlu su içmenin vücudumuza birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bu faydaların en ünlüsü kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Obezite günümüzün problemlerinden biri ve çoğu insanın kurtulmak istediği bir problem. Sabahları bir bardak su içmek kalorileri yakar ve kilo vermeyi destekler. Ayrıca şekerden zengin meyve sularına dayalı olarak şeker hastaları için limonlu su alternatif olarak değerlendirilebilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİCİ ETKİSİ

Limonlu su, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan C vitamini içerir. Limonlu su içmek, özellikle kış aylarında yaygın olan grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkları önlemenin etkili bir yolu olabilir. Limonlu suyun boğaz ağrısı ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinmektedir. Bu rahatsızlıklardan biriyle karşılaşırsanız, bir bardak ılık limonlu su içmek yardımcı olabilir. Limonlu su tüketmenin vücudunuz için bir diğer faydası da ferahlatıcı etkisidir. Özellikle enerji için çok fazla kahve içenler için bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Çok fazla kafein vücudunuz için pek iyi değildir, bu nedenle bunun yerine limonlu bir bardak su içmek, kafeindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücudunuza daha fazla enerji verecektir.

LİMONLU SU BÖBREK TAŞINA İYİ GELİR

Limon suyu tüketmenin en önemli faydalarından biri, böbrek taşlarını önleme ve tedavi etme yeteneğidir. Hepimizin bildiği gibi, böbrek taşları bazen çok acı verici bir şekilde vücuttan atılır ve bize zarar verir. Bunun nedeni, böbrek taşlarının vücuttaki idrar akışını engellemesidir. Limonlu su içmek ise vücudunuzu nemli tutar ve idrarınızı seyrelterek ağrıyı önlemeye yardımcı olur. Böbrek taşlarının oluşumunu önlemede de oldukça faydalıdır.

SİNDİRİM SORUNLARINI GİDERMEDE YARDIMCI OLUR

Limon suyunun sindirime yardımcı olduğu ve sindirim için gerekli olan hidroklorik asit üretimini desteklediği bilinmektedir. Sindirim sorunları olan kişilerin limonlu su içmeleri önerilir. Limonlu su içmenin kadınlarda adet sancılarını hafiflettiği de bilinmektedir. Ek olarak, limon ishal ve kabızlık gibi sorunlara da yardımcı olabilir. Her sabah bir bardak ılık limonlu su içmek bu sorunları kolayca çözebilir.

VÜCUDUN PH SEVİYESİNİ DENGELER

Limonlu su tüketmek vücudunuzdaki pH seviyelerini dengelemeye yardımcı olacaktır. Bir bardak limonlu su içmek, vücudunuzun her yerinde pH'ınızın dengelenmesine yardımcı olacaktır. Birçok hastalığın vücudun aşırı asitlenmesiyle ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. Sağlığımızı korumak ve bu hastalıkların gelişimini önlemek için vücudun alkalinitesini korumak ve pH'ı dengede tutmak çok önemlidir. Limonlu su, vücudu alkali tutma özelliğinden dolayı sıklıkla tüketilmektedir.

LİMONLU SU TÜKETİMİNİN BİLİNEN DİĞER FAYDALARI

Limonlu su tüketmenin birçok hastalığa karşı koruyabileceği ve önleyebileceği bir sır değil.

Limonlu su tüketmenin bilinen diğer faydaları aşağıda sıralanmıştır:

Cilt sağlığı için limonlu su tavsiye edilir. Cildi gençleştirerek anti-aging etkisi vardır.

Kandaki toksinlerin azaltılmasında etkilidir. Bu sayede vücudun temizlenmesine yardımcı olur.

Limonlu su içmek stresi azaltmanın etkili bir yoludur. Limon suyu ayrıca depresyon ve stres gibi zihinsel sorunlara da yardımcı olabilir ve vücudun rahatlamış hissetmesine yardımcı olur.