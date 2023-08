Limonu hep yanlış yemişiz! Böyle tüketildiğinde vücuda sağlık pompalıyor

Aslında limon tamamen yanlış tüketiliyormuş. Nimetlerinden faydalanmak için limonu mutlaka böyle tüketmeyi deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LİMONUN DOĞRU TÜKETİMİ

Limon ve turunçgil meyvelerinin meme kanseri gelişimine engel olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıkarıldı. Limon kabuğu limonun suyundan 5-10 kata kadar fazla vitamin barındırıyor. Aynı zamanda limon kabuğu vücudun toksinlerini atmaya yardımcı oluyor. Dondurulan limon tüketildiği zaman bu vitaminlerden vücut daha çok faydalanıyor. Limon dondurularak tüketildiği zaman aromalarıyla yiyecek ve içeceklere kullanılabiliyor. Dondurulan limon rendelenerek, sıkılarak ya da dilimlenerek tercih edilebiliyor. Bu şekilde limon salatalara, dondurmalara, çorbalara, kahvaltı gevreklerine, makarna soslarına ve birçok yemeğe eklenebiliyor. Dondurularak tüketilen limon da sağlığa daha fazla etkili oluyor. Yapılan araştırmalara göre limonun kanser hücrelerini öldürme etkisi kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalara göre limon kanser hücrelerini kemoterapi tedavisinden 10 bin kat daha güçlü şekilde yok ediyor. İçerdiği bileşenler sebebiyle kanser hücre gelişimini engelleyerek hastalığın yayılmasının da önüne geçebiliyor. Aynı zamanda kemoterapi tedavisinin yan etkilerinin de önüne geçebiliyor.





Limonun dondurulması içinde olan vitamin ve besin maddelerine vücudun erişmesini kolaylaştırıyor. Dondurulan limon kanser önleyici bir özellik taşıyor ve büyümeyi durdurabiliyor. Ancak yine de limonun kanser üzerindeki etkisi ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Limon kabuğu içinde olan C vitamini sayesinde bağışıklık sistemine iyi geliyor ve içinde olan antioksidanlar, lifler, mineraller ve esansiyel yağlar sayesinde besin maddeleri içererek vücudun ihtiyacı olan besinlerin alınmasını sağlıyor. İçinde olan C vitamini hastalıklara karşı vücudun direncini artırıyor. Kışın tüketilen limon C vitamini sayesinde soğuk algınlığı gibi virüslerin vücuttan uzak durmasını sağlıyor. Dondurulan limon kabuğu çay, su ya da yemeklere eklenerek bu virüslerden uzak durulabilir. Aynı zamanda limonun içinde olan pektin lifi iştahı kontrol ederek kilo verme süreçlerinde yardımcı oluyor. Rendelenen limon kabuğu salata, çorba, meyve suyu, sos gibi yemeklere eklenerek diyet verme sürecine katkı sağlıyor. Dondurulmuş limon kabuğu sindirim sisteminin iyi çalışmasına da yardımcı oluyor. İçinde olan antioksidanlar sayesinde yaşlanma belirtilerinin önüne geçiyor ve cilt sağlığına iyi geliyor. Aynı zamanda dondurulmuş limon kabuğu sinir sistemini güçlendirerek stresi azaltıyor. Doğru şekilde limon kabuğu dondurmak için ilk olarak organik limon seçilmesi gerekiyor. Limonlar iyice yıkandıktan sonra rendelenen limon kabukları buzdolabı poşeti ya da hava geçirmeyen bir kap içinde buzlukta dondurulabiliyor. Bu şekilde limon kabuğu birçok yemek, tatlı ve salata içine eklenebiliyor. Dondurulmuş limon kabuğunun vücuda herhangi bir yan etkisi de yoktur. Yine de sağlık problemi olan kişilerin tüketmeden önce doktoruna sorması gerekmektedir.