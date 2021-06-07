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Mabet Ağacı Ginkgo Biloba faydaları nedir?

Günümüzde sıkça artan mabet ağacı faydaları merak konusu oldu. Atom bombasına direnen tek bitki olarak adı anılan mabet ağacı faydaları saymakla bitmiyor. Çok fazla adı duyulmayan bu ağaç birçok hastalığa da iyi geldiği bilinmekte. Mabet ağacı hakkında merak edilenler detaylarıyla haberimizde

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:51
Mabet Ağacı Ginkgo Biloba faydaları nedir?
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Eşi ve benzeri olmayan bu ağaç türü ülkemizde az bulunsa da yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Ağacın yaprakları kullanılarak şifa bitkisi olarak da bilinir. Ginkgo biloba çayı bu ağacın yapraklarından içilir. Birçok hastalığı tedavisinde kullanılan bu ağaç büyük önem kazandı.

Özellikle Orta ve Doğu Çin de bulunan bu ağaç atom bombasında maruz kalan Hiroşima’da sağ kalan tek bitki türü olarak kayıtlara geçti. Mabet ağacının faydaları saymakla bitmezken dertlere de deva oldu. Türkiye’de bu ağaç türü bulunmaması üzerine ar-ge çalışmaları halinde üretimler başlatıldı. Mabet ağacı diğer adıyla beyin ağacı olarak da bilinmektedir.


Ginkgo Biloba’nın faydaları nelerdir?

Birçok faydası olan ağacın yaprakları kullanılmaktadır.

  • Konsantrasyonu arttırır:

    Mabet ağacı beyin fonksiyonlarını geliştirmek üzere adını duyurdu. Bunun nedeni ise anti-enflamatuvar etkisi olmasından kaynaklıdır.

  • Unutkanlık ve Alzheimer riskini azaltır:

    Hafızayı güçlendirirken performans arttırıcı özelliği de var. Yaş ilerledikçe yaşanan unutkanlık sorunlarına şifa olarak bilinir.

  • Adet belirtilerini en aza indirir:

    Adet semptomlarını azaltmak için etkisi vardır. Bilişsel performans dahilinde mod değişikliği ve stres üzerinde olumlu yanlarını gösterdi.

  • Göz ve görme sağlığı üzerinde önemli bir yardımcı:

    Ginkgo biloba, göz vitamini içermesi ile göz hastalıklarına iyi gelmektedir. Göze giden damarlarda kan akışını hızlandırır ve sağlığın önemini etkiler.

  • Libidoyu arttırır:

    Damarlardaki kanı hızlandırarak rahatlamasını amaçlar. Üreme sağlığına da iyi gelmektedir.

  • Baş ağrısı ve migren üzerinde faydaları:

    Gingko biloba, stres ve halsizlik konusunda etkilerini gösterdi. Kafadaki basıncı azaltan bu çay damarları gevşeterek baş ağrılarını azaltır.

  • Astım belirtilerini azaltır:

    Antioksidan özelliği bunun bu çay da sinir sistemi üzerinde faydaları bulunaktadır. Nefes alma konusunda rahatlık elde edilmektedir.

Ginkgo Biloba çayı nasıl yapılır?

Markette hazır satılan ginkgo biloba çayını alarak sıcak su içerisinde demleme işlemi ile tüketilebilir. Bunun yanı sıra bitkiyi alıp evde sıcak su içerisinde doğal yöntemlerle yapılabilir. Bunları yaparken dikkat edilmesi gereken özellik ise demleme süresinin 5 dakikadan fazla olmamasıdır.

 


Son Güncelleme: 07.06.2021 18:51
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Anahtar Kelimeler:
Mabet Ağacının FaydalarıGinkgo Biloba özellikleri
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