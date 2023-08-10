Maden suyundaki büyük tehlike! Bunu duyunca içmeye tövbe edeceksiniz

Maden suyu içerisinde yer alan sodyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum mineralleri bulunurken Nefroloji Uzmanı Dr. Bahtışen Güven, minerallerin dengeli alımı vücut fonksiyonları için etkili olduğuna değindi. Özellikle sodyumdan ötürü yüksek kan basıncı, ödem ve böbrek taşının oluşumuna yardımcı olur.

BÖBREK TAŞI OLUŞUMU

Maden suyu içerisinde yer alan minerallerin normalde vücut için geçerli olduğunu belirten Güven, fazla tüketimde böbrek hastaların riskini arttırdığına değindi. Bu taşlar, idrar yöntemiyle yer alırken mineraller birikmesi sonucu oluşurken ağrı belirtileri görülüyor. Oksalat, kalsiyum, ürik asit ve sistin gibi farklı türleri vardır ve bunlar birbirinden farklı nedenlere bağlı gerçekleşiyor.





Maden suyu tüketiminin doğrudan taş oluşumunda neden olmadığına belirten Güven, böbrek hastaları için fazla miktarda tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi.