Maden suyundaki şok eden gerçek ortaya çıktı! Böyle içerseniz vücuda zehir basıyor

Uzmanlar maden suyunun doğru tüketim şeklini anlattı! Asıl faydaları bu şekilde tüketildiğinde ortaya çıkıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MADEN SUYUNUN DOĞRU KULLANIMI

Vücudun gün içinde kaybettiği mineralleri iki şişe maden suyu tüketerek geri alabilirsiniz. Yine de maden suyu tüketirken tüketim şekline dikkat etmek gerekiyor. Maden suyunun şişesinden tüketilmesi kabarcıkların ortaya çıkmasını engelliyor ancak eğer bardağa dökerek tüketirseniz faydalı olan gazların kaybolmasını sağlarsınız. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre maden sayının hijyenik şekilde tüketilmesi için cam şişede içmek gerekiyor.





Maden suyunun içinde yüksek oranda magnezyum bulunuyor ve kaslarla sinirler arasındaki elektrik uyarılarının iletilmesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarının önüne geçiyor. Magnezyum eksikliği damar sertliği gibi hastalıkların oluşmasını sağlıyor ancak maden suyu bu hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Aynı zamanda sodyum vücut sıvısında en çok bulunan element olarak biliniyor ve maden suyu bol miktarda sodyum barındırıyor. Maden suyu asit baz dengesi ve sinir uyarılarının taşınmasında görev alan sodyumu bol miktarda bulundurduğu için birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Maden suyunun yemeklerden en az 1 saat sonra tüketilmesi gerekiyor. Yemekten hemen sonra içilen maden suyu mide asitlerinde dengesizlik yaşanmasına sebep oluyor. Aynı zamanda uzmanlar en fazla iki şişe maden suyu tüketilmesi gerektiğini de söylüyor.