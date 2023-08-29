Marketlerden bu ürünleri sakın satın almayın: Zehir saçıyor

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SAĞLIĞINIZ İÇİN BU ÜRÜNLERİ TÜKETMEYİN

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar donmuş pizza, hazır çorba ve hazır yemeklerin hayatı kolaylaştırdığı gibi kalp ve damar hastalıkları, obezite, diyabet, kanser ve erken ölüm riskini artırdığını söylüyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre beynin bilgi işleme ve karar alma merkezi olarak bilinen frontal lob dahil olmak üzere bu tür gıdalar bütün işlevi bozuyor. Araştırmaya göre ultra işlenen gıdaların en üst seviyede olduğu bireylerin bilişsel gerileme hızları, bu gıdaları az tüketen bireylere kıyaslandığı zaman yüzde 28, beynin yönetim becerisindeki kayıp hızı da yüzde 25 daha fazla olarak gözleniyor.





325 binden fazla erkek ve katın ile yapılan araştırmaya göre en fazla UPF tüketen kişilerin kalp krizi, felç, anjin gibi kalp problemleri riski yüzde 24 daha fazla oluyor. Kalori tüketimleri ise yüzde 10 artırılıyor ve kalp hastalığı riski yüzde 6 yükseliyor. Binlerce kalp doktoru, bilim insanı ve araştırmacı tarafından yapılan toplantıda açıklanan verilere göre birçok insan marketten aldıkları sandviç, dürüm, çorba, az yağlı yoğurt gibi ürünlerin UPF olduğunun farkında olmadıkları ortaya çıktı. Araştırmacı kadınların erkeklerden daha fazla UPF tükettiklerini ve sağlıklı zannedilen besinlerin yüksek tansiyon hastalığını tetiklediğini de söyledi. Ultra işlenen gıdaların içinde hazır çorbalar, soslar, dondurulan pizzalar, hazır yemekler, sosisli sandviçler, patates kızartması, sosis, gazlı içecek, hazır kurabiye, kek, şeker, çörek, dondurma gibi gıdalar yer alıyor. Aynı zamanda konserve gıdalar, ev yapımı ekmekler, peynir, tuzlanan et, şarap, bira, sirke gibi ürünler de işlenmiş gıda olarak belirtiliyor.