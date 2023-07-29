Marketten bal alanlar hemen bıraksın! Bu fiyatın altındaysa yediğiniz şey bal değil!

Türkiye Arıcıları Merkez Birliği'nin 2023 yılı üretim sezonunun yanı sıra bal fiyatı ve maliyetine ilişkin değerlendirme toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Sivas Arıcıları Birliği tarafından düzenlenen Ziraat Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya dernek yetkilileri ve arıcıları katıldı. Toplantıdan önce basına açıklamalar yapan TAB Başkanı Ziya Şahin, konuşmasında sahte bal uyarısı yaptı.





Piyasadaki balın analizinin özel olarak yapılması gerektiği konusunun altını çizen ahin, “Şu anda piyasada hangi ürünlerin olduğunu kontrol etmek için Daire Başkanlığını bekliyoruz. Bu bizim doğal hakkımızdır. Sendika olarak balcıların, dolandırıcıların, pazarcıların hafiyesi olamayız. Böyle bir şey yaptığımızda, kim olursak olalım, kendimizi bir yerlerde mi buluyoruz? Sendika başkanlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bundan kimsenin bir şüphesi olmasın. Şu anda devletin ve bakanlığımızın bunları gözden geçirmesini bekliyoruz” dedi.