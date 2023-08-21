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Maskeleri, dezenfektanları hazırlayın! Adım adım Türkiye'ye yaklaştı

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Maskeleri, dezenfektanları hazırlayın! Adım adım Türkiye'ye yaklaştı
Covid yeni varyantı geliyor! Hazırlıklarınızı yapın. İşte dikkat etmeniz gerekenler...

İngiltere'de ortaya çıkan ve hızla uluslararası alanda endişe yaratan yeni bir Kovid-19 varyantı tespit edildi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 18 Ağustos Cuma günü ülkede keşfedilen bu varyantı "V-23AUG-01" ismiyle tanımladı. Ancak bu varyant sadece İngiltere ile sınırlı kalmayarak, İsrail, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde de görüldü.

covid yeni varyant

Varyantın taşıdığı yüksek sayıdaki mutasyon nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "izlenen varyant" olarak nitelendirildiği belirtildi. WHO, bu varyantın adını "BA 2.86" olarak verdi. BA 2.86 varyantı, Kovid-19'un muhtemel atası olan BA.2 varyantından ve şu an dolaşımda olan XBB türevli varyantlardan genetik olarak farklılık göstermektedir.

Varyantın özellikleri ve etkileri henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da, yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, bu yeni varyant seyahat etmemiş bir kişide tespit edildi. Vakayla ilgili detaylı analizler ve takip süreci devam etmektedir. Varyantın yayılma potansiyeli ve hastalık üzerindeki etkileri konusunda daha fazla bilgi edinilmesi için uluslararası sağlık otoriteleri yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Bu yeni gelişme, Kovid-19'un sürekli evrimleştiği ve yeni varyantların ortaya çıkabileceği gerçeğini bir kez daha vurguluyor. Dünya genelinde salgınla mücadele eden ülkeler, bu tür yeni varyantlara karşı hazırlıklı olmak ve hızla önlem alabilmek için yakından işbirliği içerisinde bulunmaktadır. Uzmanlar, aşılamaya devam edilmesi, hijyen kurallarına uyulması ve topluluk sağlığının korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

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