Maskeli günler geri geliyor! Koronavirüste yeni varyant: Türkiye alarm verdi

Uzman ismi Eris varyantı olarak bilinen Covid-19 pandemi dönemindeki baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık ve yorgunluk belirtileri görülmektedir. Bağışıklık sisteminde sorun olan ve ileri yaştaki kişilere zatürre etkisi yaratacağını aktaran Gül Deniz Özkan, ‘’ İnsanların kapalı ortamlarda bulunmaları, maskesiz ve korunması olarak sosyal aktiviteler yapmaları bulaşmayı tetikliyor. Aynı zamanda Covid zamanında yapılan aşıların zamanında da dolaması tetiği devam ettirmektedir. Aşılar, geçirilen Covid-19’a bağışıklık oluştur. Eski dönemlere denemeyiz lakin son aşı dozunun üstünden aylar geçti. Bu virüslerin yeni yeni mutasyonları olacak bu yüzden sonbaharda ciddi bir salgın olacak. Bunun önüne geçilmesi için aşıların yapılması gerekebilir.’’ Dedi.





El Hijyeni, Maske ve Sosyal Mesafe

Bağışıklık sisteminde anormallik olmayan hastalar bu varyasyonu da hafif seyredebilir. Dr. Özkan; ‘’Covid-19 pandemesindeki korunma yöntemleri ile benzerlik bulunmaktadır. El hijyeni, maske ve sosyal mesafe kurallarına yalnız bu virüsten değil her virüsten korunmanın en etkili yöntemidir. Halsizlik, yorgunluk ve diğer covid benzeri semptonlar ortaya çıktığı an kişi kendini izole etmelidir. ‘’ dedi.