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MasterChef'te adını hep duyuyoruz! Agar agarın öyle bir faydası ortaya çıktı ki: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu

MasterChef'te adını hep duyuyoruz! Agar agarın öyle bir faydası ortaya çıktı ki: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu Yemek yaparken birçok kişinin sıklıkla tercih ettiği agar agarın nasıl kullanılacağı ve faydaları araştırılmaya başlandı. Masterchef Türkiye'de popüler hale gelen agar agarın kullanım alanları ve tüm detaylar...