MasterChef'te adını hep duyuyoruz! Agar agarın öyle bir faydası ortaya çıktı ki: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu
Yemek yaparken birçok kişinin sıklıkla tercih ettiği agar agarın nasıl kullanılacağı ve faydaları araştırılmaya başlandı. Masterchef Türkiye'de popüler hale gelen agar agarın kullanım alanları ve tüm detaylar...
Farklı yemeklerde kullanılan agar agar araştırılmaya başlarken nasıl kullanılacağı ve faydaları mera konusu oldu. Agar agar nedir? Agar agar nasıl kullanılır? Agar agar zararları ve faydaları nelerdir?
AGAR AGAR
Kırmızı deniz yosunlarıyla yapılan jelatin olan agar agar soğuk suyla karıştırıldığında jele benzer kıvama dönüşerek çeşitli yiyeceklerde kullanılarak kıvam kazanmasına yardımcı olur. Suyla etkileşimi olduğunda jelleşme özelliği bulunurken jelatinden daha güçlü bir jelleşme özelliğine sahiptir. Bu durumda agar agar birçok yemekte tercih edilir.
AGAR AGAR FAYDALARI
-Vegan ve vejetaryen beslenme şekline uygundur
-Jelleşme özelliğiyle yiyeceklere kıvam verir
-Nem tutma özelliği sayesinde tazeliğini korur
-Besin değeri yüksek
-Güvenli bir katkı maddesidir.
AGAR AGAR ZARARLARI
Yüksek dozda kullanımda sindirim sistemini bozabilir,
İshale neden olur
Bağırsak hassasiyetini artırır
Bazı kişilerde alerjik belirtisi oluşur
Mide bulantısı, şişlik, nefes kesme ve baş dönmesi oluşabilir
Böbrek taşı oluşumuna yol açar.