Meğer sarımsağı yıllardır yanlış yiyormuşuz! Eğer siz de böyle yiyorsanız hiçbir vitamini kalmıyor

Binbir derde deva olan sarımsak ile ilgili uzmanlar yanlış alışkanlıkları anlattı. Peki sarımsağı doğru şekilde nasıl tüketebilirsiniz? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARIMSAĞIN YANLIŞ TÜKETİMİ

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre birçok faydası olan sarımsağın ezici kullanarak tüketilmemesi gerekiyor. Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağı tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar yer alıyor. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre sarımsağın eziciyle parçalanması bütün değerini kaybetmesine sebep oluyor. Bütün değerini kaybeden sarımsağın da bir faydası kalmıyor. Eziciyle tüketmek yerine sarımsağın tahta kaşık ya da tahta oklavayla ezilmesi öneriliyor. Metal eziciler sarımsağın kimyasal maddelere maruz kalmasına sebep oluyor.





Sarımsak yüzyıllardır doğal antibiyotik olarak tüketilen bir besindir. İçinde uçucu yağlar enzimler, vitaminler, mineraller gibi 200'den fazla bileşik vardır. Özellikle kükürt sayesinde koku özelliğini alan sarımsağın bakteri, mantar, parazit öldürme, kan basıncını düşürme, kan şekerini düşürme, kolesterolü düşürme, karaciğeri koruma, bağışıklığı güçlendirme gibi yüzlerce faydası vardır. Sarımsak tüketimi kolesterol ve açlık kan şekerini düşürüyor ve yapılan araştırmalar kapsamında düşük tansiyona sebep oluyor. İçinde olan sülfür bileşiği kanser gelişimini baskılıyor ve kanser hücrelerinin artmasını engelliyor. Sarımsak kanser tedavisi ya da kanseri önleme konusunda tıp alanında da yıllardır literatüre geçiyor. Bu konuda birçok araştırma ve çalışma olsa da uzmanlar henüz net bir bilgiye ulaşmış durumda değiller.