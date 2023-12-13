Meme kanseri riskini en aza indirmenin yolu bulundu

Bilim insanları meme kanseri riskinin azaltılması yönünde çalışmalar yürütmektedir. Nasıl risk azaltılabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.



MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTMAK MÜMKÜN!

Kadınların korkulu rüyası olan meme kanseri her 8 kadından 1'inde görülmektedir.

Meme kanserinde erken teşhis, doğru tedaviyle iyileşme gözlemlenmektedir. İngiltere bilim insanları yapılan çalışma sonrasında %10 oranında azaltma keşfettiğini açıkladı. Riskin azaltılmasında etkili olan bazı faktörler bulunmaktadır. İngiltere'de bir yılda 55.400 kişi meme kanseri olmaktadır. 11.500 kadın ise bu sebepten ölmekteedir. Yaşlı kadınlarda sıklıkla gözlemlense de 45 yaş altında da 5000 vaka gözlemlenmektedir. Uzmanlar tam olarak sebep bulamasalarda yaş, fazla kilo, uzun boy, aile hayatı, alkol, daha önce hastalığı geçirmiş olmanın etkili olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalarda günlük 6,5 saat yürüyüş bu hastalığı %30 azaltmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonucunda yürüyüş, egzersiz yapmak, bisiklete binmek menopoz öncesi meme kanseri riskini en aza indirgemektedir. En etkili yöntemin bu olduğu açıklanmıştır. Fiziksel aktifliğin sağlık açısından yararı görülmektedir. Fiziksel aktivitelerle meme kanseri riskini azaltabilmek mümkündür.