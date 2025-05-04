Mersin'de 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Başarıyla Tamamlandı

Mersin'de gerçekleştirilen 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri başarıyla sona erdi. Etkinlik, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (ÇİHUD) tarafından Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

Programın son gününde çeşitli bilimsel oturumlar gerçekleştirilerek, iç hastalıkları alanındaki en son gelişmeler ele alındı. Katılımcılar, bu alandaki yenilikler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

ÇİHUD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taner Sümbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörle ilgili son iki yılın güncellemelerinin değerlendirildiğini belirtti. Programda önemli konuların tartışıldığını vurgulayan Sümbül, "Bilgi tartışıldıkça derinleşir, olgunlaşır ve sonuçlanır. Burada elde ettiklerimizi sadece akademik bir sonuç olarak değerlendirmektense; her bir oturum ve tartışma sonrası elde edilen kazanımları, hastalarımızın yönetiminde 'Bir hayata dokunma' anlayışıyla uygulama fırsatı bulmamız açısından çok önemliydi," dedi.

Organizasyonun katılımcılara önemli faydalar sağladığını ifade eden Sümbül, şu değerlendirmeleri yaptı: "Üç gün dolu dolu geçti. Bir bilimsel şölen gibiydi. Aldığımız geri bildirimler, meslektaşlarımızın toplantının bilimselliği ve sunulan tartışma ortamı açısından yüksek memnuniyet belirttiklerini gösteriyor. Gelecek yılki toplantı için heyecanlı olduklarını söylediler. Meslektaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Katılım sağlayan hocalarımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Mersin'de gerçekleştirilen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" tamamlandı. Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince (ÇİHUD) Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen programın son gününde çeşitli bilimsel oturumlar yapıldı.

Mersin'de gerçekleştirilen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" tamamlandı. Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince (ÇİHUD) Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen programın son gününde çeşitli bilimsel oturumlar yapıldı.