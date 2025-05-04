DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.683.160,06 0,83%

Mersin'de 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Başarıyla Tamamlandı

Mersin'de düzenlenen 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri sonunda, iç hastalıkları üzerine tartışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 16:29
Mersin'de 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Başarıyla Tamamlandı

Mersin'de gerçekleştirilen 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri başarıyla sona erdi. Etkinlik, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (ÇİHUD) tarafından Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

Programın son gününde çeşitli bilimsel oturumlar gerçekleştirilerek, iç hastalıkları alanındaki en son gelişmeler ele alındı. Katılımcılar, bu alandaki yenilikler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

ÇİHUD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taner Sümbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörle ilgili son iki yılın güncellemelerinin değerlendirildiğini belirtti. Programda önemli konuların tartışıldığını vurgulayan Sümbül, "Bilgi tartışıldıkça derinleşir, olgunlaşır ve sonuçlanır. Burada elde ettiklerimizi sadece akademik bir sonuç olarak değerlendirmektense; her bir oturum ve tartışma sonrası elde edilen kazanımları, hastalarımızın yönetiminde 'Bir hayata dokunma' anlayışıyla uygulama fırsatı bulmamız açısından çok önemliydi," dedi.

Organizasyonun katılımcılara önemli faydalar sağladığını ifade eden Sümbül, şu değerlendirmeleri yaptı: "Üç gün dolu dolu geçti. Bir bilimsel şölen gibiydi. Aldığımız geri bildirimler, meslektaşlarımızın toplantının bilimselliği ve sunulan tartışma ortamı açısından yüksek memnuniyet belirttiklerini gösteriyor. Gelecek yılki toplantı için heyecanlı olduklarını söylediler. Meslektaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Katılım sağlayan hocalarımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Mersin'de gerçekleştirilen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" tamamlandı. Çukurova İç...

Mersin'de gerçekleştirilen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" tamamlandı. Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince (ÇİHUD) Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen programın son gününde çeşitli bilimsel oturumlar yapıldı.

Mersin'de gerçekleştirilen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" tamamlandı. Çukurova İç...

Mersin'de gerçekleştirilen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" tamamlandı. Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince (ÇİHUD) Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen programın son gününde çeşitli bilimsel oturumlar yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Defne yaprağını yakıp sadece 10 dakika bekleyin ve mucizeye şahitlik edin! Bu koku sizi büyüleyecek!
2
Mersin'de 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Başarıyla Tamamlandı
3
Mersin'de 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Devam Ediyor
4
Uzmanından Anneleri Sevindiren Tavsiye: Bebekleri Sık Sık Emzirin!
5
Yapay Zeka ile Kanser ve Alzheimer Erken Teşhisi Mümkün
6
Mersin'de 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Başladı
7
Samsun'da Nadir '4 Yaprakçıklı Aort Kapağı' Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi