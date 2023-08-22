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Meyve yedikten sonra sakın bunu içmeyin! Anında hastanelik olabilirsiniz

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Meyve yedikten sonra sakın bunu içmeyin! Anında hastanelik olabilirsiniz
Meyve tükettikten hemen sonra içtiklerinize dikkat etmeniz gerektiği konusunda uzmanlardan uyarı geldi. Uzmanların açıklamalarında su tüketiminin sindirim sisteminize zarar verebileceği bilgisi paylaşıldı.

Meyve yerken yapacağınız küçük hatalar genel sağlığınızı alt üst edebilir. Peki meyvenin tüm faydalarını yok sayan bu hata nedir? İşte detaylar..

"Meyve yedikten sonra su içmeyin"

Meyve yedikten sonra sakın bunu içmeyin

Meyve, vücudumuza birçok fayda sağlayan lezzetli bir doğal kaynaktır. Meyveler, serbest radikal hasarını onarmaya ve belirli kanser türlerine karşı korumaya yardımcı olduğu belirlenen bazı antioksidanlar sağlamaktadır. Sindirim sağlığında olumlu etkileri olan meyvelerin üzerine bir bardak su içmek tüm sindirim sisteminizin bozulmasına neden olabilir.

Çoğu meyve, vücudumuzun su emmesini engelleyen yüksek su içeriğine sahiptir. Bununla birlikte, meyve yedikten hemen sonra su içmek, sindirim sürecini karıştırabilir ve yavaşlatarak hiperasiditeye yol açabilir. Uzmanlar, vücudunuz çok fazla su emdiğinde böbreklerinizin ideal şekilde çalışamayacağını ve bunun da mide bulantısı ve baş ağrısı şeklinde sorunlara yol açabileceğini açıklıyorlar. Meyve yedikten sonra en az bir saat kadar bir süre su içmemelisiniz.

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