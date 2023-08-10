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Meyveleri çürümekten kurtaran yöntem! Manavlar tazeliğini böyle koruyormuş

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Meyveleri çürümekten kurtaran yöntem! Manavlar tazeliğini böyle koruyormuş
Manavların sır gibi sakladığı o yöntem açığa çıktı! Sebze ve meyveler böyle saklanıyormuş! Tüm detaylar haberimizde.

Meyve ve sebzelerinizin ömrü daha uzun olsun istiyorsanız bu saklama yöntemlerini mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEYVE VE SEBZE İÇİN SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Meyve ve sebzelerin daha uzun ömürlü saklanması için ilk olarak doğru meyve seçimi yapmak ve doğru şekilde depolama yapmaktır. Çok fazla olgunlaşmış ve hasar görmüş meyveleri almamak gerekiyor. Meyvelerin serin ve kuru alanda saklanması da önem taşıyor. Buzdolaplarının sebze bölmeleri meyve saklamak için uygun bir alandır. Meyvelerin hava alan sepetler ya da kaselerde saklanması kapalı plastik torbalarda durmasından daha sağlıklıdır. 

en iyi meyve saklama yöntemleri

Bu şekilde meyvelerin daha iyi şekilde havalandırılması sağlanır ve çürüme riski azalır. Aynı zamanda nemli ortamlardan uzak durması gerekir. Bazı meyveler etilen gaz salgıladığı için diğer meyveler yanında olgunlaşabilir. Bu sebeple muz ve avokado gibi meyvelerin diğer meyvelerden ayrı tutulması önerilir. Meyvelerin çürümesinin önlenmesi için buzdolabı sıcaklığının da doğru olması gerekiyor. Meyvelerin 2-7 derecede saklanması önem taşır. Eğer meyvelerinizin daha uzun süre taze kalmasını istiyorsanız meyveleri buzluğa atarak saklayabilirsiniz. Dondurulan meyveler tatlılarda ve içeceklerde kullanmak için de ideal bir tercih olacaktır. 

Sağlık
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