Migreni saniyeler içerisinde bitirecek koku bulundu

BAŞ AĞRISINI VE MİGREN ATAKLARINI HAFİFLETEN O MİS KOKU BULUNDU

Günden güne artan hava sıcaklıkları baş ağrısı ve migren ataklarının artmasına sebep oluyor. Bu ağrılar insanların günlük yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu ağrıları hafifletmek için çeşitli yollar ararız.

Bazı bitkilerden elde edilen yağlar uzun yıllardır şifa için kullanılıyor. Günümüzde de birçok sağlık sorunun da bu tür bitkisel yağlar kullanılıyor. Bu bitkiden elde edilen yağ migren ve baş ağrılarını geçirmede bire bir. Sadece solumak yeterli. İşte o baş ağrısına iyi gelen bitki yağı…

LAVANTA YAĞI





Lavanta yağı, bitkilerdeki mavi mor çiçeklerden gelmektedir. Sıklıkla baş ağrılarını gidermek için aromaterapistler tarafından kullanılan çok yaygın bir yöntemdir. Kaynayan su içerisine birkaç damla lavanta yağı damlatarak buharı soluyun. Ciltteki ağrıları gidermek için de lavanta yağı kullanılabilir. Ağzınıza ve gözünüze yaklaştırmayın.

Yapılan araştırmalara göre, migren ve baş ağrısı çeken kişiler 15 dakika lavanta yağı kokusu soluduktan sonra solumayanlara göre daha az ağrı çektikleri gözlemlenmiştir.