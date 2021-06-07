mRNA Biontech aşısının yan etkileri neler?

mRNA nedir?

Bu yöntem aslında virüsün genetik yapısının kopyalanması olarak bilinmektedir. mRNA, ya da uzun adıyla “mesajcı RNA” (ribonükleik asit), DNA’dan üretilen bir biyomolekül olarak biliniyor. mRNA aşılarında geleneksel aşılardan farklı olarak zayıflatılmış patojen yerine vücuda virüsün bir proteininin mRNA’sı verilmektedir. Bundan dolayı bağışıklık sisteminin virüs olmadan harekete geçmesi ve virüse karşı antikor üretmesi hedeflenmektedir.

Biontech aşısı

Şu anda mRNA teknolojisini kullanan yaygın olarak kullanılan iki aşı vardır. Bunlardan ilki Modena'nın geliştirdiği Covid aşısı. Şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) sunduğu rapora göre aşı semptomatik vakaları önlemede %94 oranında etkili. Ülkemizde Modena aşısı kullanılmamaktadır.Diğeri ise Pfizer/BioNTech tarafından üretilen bir aşıdır. Şirket ayrıca aşının %95 etkili bir orana sahip olduğunu belirtti. Gerçek hayattaki uygulamalardan elde edilen veriler, yayın kullanımı başladıktan sonra benzer bir durum gösterdi. Dünyanın en hızlı aşılama programına sahip ülkelerinden İsrail'de iki doz BioNTech aşısı sonrasında semptomatik vakalarda %94, hastaneye yatış oranında ise %87 oranında azalma olduğu belirlendi. Sinovac'a göre Biontech aşısını edinmekte tereddüt edenler Biontech aşısının yan etkilerini sorguluyor.

mRna kaynaklı aşıların yan etkileri daha sonraki zamanlarda ortaya çıkabilmektedir. Alerjik reaksiyonlar, Nörodejeneratif hastalıklar, kalp krizi ve inme riski ile Otoimmün hastalık geliştirme riski bulunmaktadır.

İngiltere Ortak Aşı Komisyonu, hem BioNTech'in hem de Modena'nın geliştirdiği aşıların güvenliğine dair çok titiz ve detaylı incelemeler yapıldığını ve bu aşıların güvenli olduğuna kesin bir şekilde kanaat getirilmesinin ardından kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Ülkemizde aşılama Sinovac ve Biontech ile devam etmektedir.