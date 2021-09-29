İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1404.92
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Melis Sezen yeni pozlarıyla büyüledi! Melis Sezen'den yürek hoplatan pozlar
Son Dakika
Melis Sezen yeni pozlarıyla büyüledi!...
Artan vakalar sonrası okullarda yeni önlemlerin alınacağı gündeme geldi: İkili eğitim sistemi okullarda uygulanabilir
Artan vakalar sonrası okullarda yeni...
Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını kazandı
Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ,İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı: İstanbul'da aşılama oranı kaç oldu?
Son Dakika
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ,İstanbul'daki...

Mutluluk Çubuğu Taktırmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Erkeklerdeki sertleşme sorununun tarihçesi neredeyse insanlık kadar eskidir. Günümüzde bile bilim insanları bu sorunu nasıl daha etkili ve kalıcı şekilde çözebileceklerini araştırmaktadırlar.

29 Eylül 2021 Çarşamba 17:28
Mutluluk Çubuğu Taktırmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?
Takip Et:

Erkeklerdeki sertleşme sorununun tarihçesi neredeyse insanlık kadar eskidir. Günümüzde bile bilim insanları bu sorunu nasıl daha etkili ve kalıcı şekilde çözebileceklerini araştırmaktadırlar. İlaç, terapi, şok dalga tedavisi gibi pek çok tedavi yöntemi olsa da en kesin ve kalıcı çözümü olarak da bilinen penil protezdir.

 Penis sertleşme sorunlarının altında hem psikolojik hem de fizyolojik sorunlar yatar. Depresyon, anksiyete, stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, OKB gibi psikolojik rahatsızlıkların yanında şeker hastalığı, aşırı kilo, yoğun alkol ve sigara tüketimi, madde kullanımı, yaralanmalar gibi pek çok fizyolojik rahatsızlıklar penis sertleşme sorunlarının temelidir.

Protezlerin Tarihçesi

 İlk kez 1936 yılında Bogaras tarafından erkek cinsel organına protez uygulama fikri ortaya atılmıştır. 1966 yılında Beheri tarafından penis protez uygulama yöntemi tanınmış ve çağcıllaştırılmıştır.

 1973 yılına gelindiğinde ise ilk kez pompalı protez uygulanmaya başlanmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu protezler daha kullanışlı olmaya başladıkları gibi aynı zamanda doğal sertleşmeye en yakın hali almışlardır.

Mutluluk Çubuğu Nasıl Takılır

 Teknolojinin gelişmesi ve cerrahi işlemlerin kolaylaşması ile diyen insan sayısı çoğalmıştır. Mutluluk çubuğu, sertleşmeyi sağlayan 2 penis kanalına takılır. Bazı protez çeşitlerinde ise yalnızca bir kanala takılmaktadır. Günümüzde gelişmiş teknoloji sayesinde ufak kesiklerle vücuda kolaylıkla yerleştirilmektedirler.

Protez Çeşitleri


 Penil protezlerin çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar tek parçalı bükülebilir protez, iki parçalı protez, üç parçalı şişirilebilir protez ve enine boyuna genişleyen protez olmak üzere 4 seçenekten oluşmaktadırlar. Anatominize uygun çap ve boyutlarda olan bu protezlerden ize uygun olan protezi analiz etmek için üroloji doktoruna başvurmanız gerekmektedir. Gerek günlük yaşamınıza gerek sizin tercihlerinize göre doktorunu sizin için en iyi protezi tavsiye edecektir.

Penil Protez Kimlere Uygulanır

 -İlaçlı tedavilerden başarısız olanlarda

 -İlaç, tedavi gibi uzun ve kesinliği belli olmayan uygulamalar yerine kesin çözüm arayan kişilere

 -Oral yollarla alınan veya doğrudan penise uygulanan ilaçları kullanamayn kişilere

 -Daha önce prostat kanseri ve benzeri gibi peniste sinirsel ve damarsal sorunları oluşmuş hastalara

 -Nörolojik hastalığı olanlara

 -Peniste aşırı derecede eğriliğe sahip olan hastalara


Son Güncelleme: 29.09.2021 17:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin En İyi Saç Ekim Merkezleri ve Sırları
Türkiye’nin En İyi Saç Ekim Merkezleri ve Sırları
Aşı ve PCR testi baskısı nedeniyle milyonlarca kişi işini bırakıyor
Aşı ve PCR testi baskısı nedeniyle milyonlarca kişi işini bırakıyor
Bilim kurulundan onay çıktı! 12 yaş üzeri çocuklar veli onayı ile aşı olabilecek
Bilim kurulundan onay çıktı! 12 yaş üzeri çocuklar veli onayı ile aşı olabilecek
4 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında düşüş
4 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında düşüş
Sinovac aşısının 3. dozunu olmayanlar risk altında!
Sinovac aşısının 3. dozunu olmayanlar risk altında!
Çocuklarda 'Krup' hastalığına dikkat! Belirtileri korona ile aynı..
Çocuklarda 'Krup' hastalığına dikkat! Belirtileri korona ile aynı..

Popüler Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'in ödül sistemi yenilendi! Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül sistemi nasıl?
1100 TL'lik sosyal yardım desteği nedir? Kimler 1100 TL'lik sosyal yardım desteğinden faydalanabilir?
Kuryeler ne kadar maaş alıyor?
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler oldu?
Şok 22 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı!
ARTI Seyahat Acentesi kime ait? Sahibi kimdir?
Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? İlk fragman yayınlandı
2022 Survivor All Star ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor
PCR testi ücretli mi? PCR test ücreti ne kadar?
Frankfurt – Fenerbahçe maçı ne zaman? Frankfurt - Fenerbahçe maçı canlı izle
PUBG Mobile Sezon 20 ne zaman gelecek? Sezon 20 Royal Pass ödülleri
İslami usullere göre kurban kesimi
Alina Boz’un estetiksiz hali görenleri şaşırttı!
Disney+ Loki 2.sezon ne zaman yayınlanacak?
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.