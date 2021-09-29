Mutluluk Çubuğu Taktırmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Erkeklerdeki sertleşme sorununun tarihçesi neredeyse insanlık kadar eskidir. Günümüzde bile bilim insanları bu sorunu nasıl daha etkili ve kalıcı şekilde çözebileceklerini araştırmaktadırlar. İlaç, terapi, şok dalga tedavisi gibi pek çok tedavi yöntemi olsa da en kesin ve kalıcı çözümü olarak da bilinen penil protezdir.

Penis sertleşme sorunlarının altında hem psikolojik hem de fizyolojik sorunlar yatar. Depresyon, anksiyete, stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, OKB gibi psikolojik rahatsızlıkların yanında şeker hastalığı, aşırı kilo, yoğun alkol ve sigara tüketimi, madde kullanımı, yaralanmalar gibi pek çok fizyolojik rahatsızlıklar penis sertleşme sorunlarının temelidir.

Protezlerin Tarihçesi

İlk kez 1936 yılında Bogaras tarafından erkek cinsel organına protez uygulama fikri ortaya atılmıştır. 1966 yılında Beheri tarafından penis protez uygulama yöntemi tanınmış ve çağcıllaştırılmıştır.

1973 yılına gelindiğinde ise ilk kez pompalı protez uygulanmaya başlanmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu protezler daha kullanışlı olmaya başladıkları gibi aynı zamanda doğal sertleşmeye en yakın hali almışlardır.

Mutluluk Çubuğu Nasıl Takılır

Teknolojinin gelişmesi ve cerrahi işlemlerin kolaylaşması ile diyen insan sayısı çoğalmıştır. Mutluluk çubuğu, sertleşmeyi sağlayan 2 penis kanalına takılır. Bazı protez çeşitlerinde ise yalnızca bir kanala takılmaktadır. Günümüzde gelişmiş teknoloji sayesinde ufak kesiklerle vücuda kolaylıkla yerleştirilmektedirler.

Protez Çeşitleri

Penil Protez Kimlere Uygulanır

Penil protezlerin çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar tek parçalı bükülebilir protez, iki parçalı protez, üç parçalı şişirilebilir protez ve enine boyuna genişleyen protez olmak üzere 4 seçenekten oluşmaktadırlar. Anatominize uygun çap ve boyutlarda olan bu protezlerden ize uygun olan protezi analiz etmek için üroloji doktoruna başvurmanız gerekmektedir. Gerek günlük yaşamınıza gerek sizin tercihlerinize göre doktorunu sizin için en iyi protezi tavsiye edecektir.

-İlaçlı tedavilerden başarısız olanlarda

-İlaç, tedavi gibi uzun ve kesinliği belli olmayan uygulamalar yerine kesin çözüm arayan kişilere

-Oral yollarla alınan veya doğrudan penise uygulanan ilaçları kullanamayn kişilere

-Daha önce prostat kanseri ve benzeri gibi peniste sinirsel ve damarsal sorunları oluşmuş hastalara

-Nörolojik hastalığı olanlara

-Peniste aşırı derecede eğriliğe sahip olan hastalara