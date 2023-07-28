Nasıl öksürdüğünüz hastalığınızın habercisi olabilir

Öksürüğün türleri kalp, akciğer, böbrek hastalıklarının habercisi olabiliyor. Uzmanlar öksürük şeklinin hastalıkların önemli belirtisi olabileceğinin altını çizerken gündüz öksürüğünün gece de görülmesiyle balgamdan kan gelmesi durumlarının üzerine düşürülmesi gerekiyor.

Sinsi kanser olarak yorumlanan akciğer kanserinin en belirgin özelliklerinden olan öksürük için Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özkan Demirhan, öksürüğün sebeplerinin üzerinde düşülmesi gerektiğini ve nedenlerinin araştırılmasına değindi. Demirhan, insanlar genelde kan gördüklerinde korkarlar ama öksürük umursanmaz. Sigarandadır diyerek üzeri kapatılır. Balgamda kanama ya da çok kirli balgam çıkarma akciğer kanserinin belirtisi olur.

BACAK AĞRILARINA DİKKAT

Bacak ağrısı deyip geçiştirmek kötü sonuçlarıda beraberinde getirebilir. Demirhan, akciğer kanserli hastalar üzerinde yapılan araştırmalarda toplardamar tıkanıkları görülüyor. Bacaklarda şişme ve ağrı gibi şikayetlerinin dikkate alınması gerekir.

Akciğer kanserinin teşhisinin konulmasıyla hastalar ameliyat sırasında, ameliyat sonrası hatta ameliyat olamayacak hastalar da dahi toplardamar üzerinde sorunlar yaşanabiliyor.





ERKEN TEŞHİS İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de erken teşhisin önemi büyüktür. Akciğer kanserini erken evrede yakalamak için kişiye uygun checkup yapılması gerekir. Akciğer filmi ve düşük dozlu akciğer tomografisi gerekli görülür. 40 yaş ve üzeri kişiler, ailesinde kanser hikayesi olanların doktor kontrolüne gitmesi gerekir.

Küçük lezyonlar olduğunda akciğerlerde nodül olarak tanımlanır ve 3 ayda bir ya da 6 ayda bir olacak şekilde kontrollere gidilir. Sıkıntılı durumları erken tespit etmek için PET CT de tavsiye ediliyor.

BESLENME DÜZENİ

Kanserden ve özellikle akciğer kanserinden korunmak için beslenmenin önemi fazlasıyla yüksektir. Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması gerekir. Abartılı yemekten uzak durulurken şeker, tuz tüketimi en aza indirilir. Beyaz et tercihinin balıktan yana tercih edilmesi öneriliyor. Haftada bir kere mutlaka kırmızı et tüketmeye dikkat edin. Katı yağları evinize sokmayın. Düzenli spor ve yeşil çay içmeyi ihmal etmeyin.