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Niğde'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Böbrekleri İki Hastaya Umut Oldu

Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbrekleri, organ nakli bekleyen iki kişiye hayat verdi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 17:00
Niğde'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Böbrekleri İki Hastaya Umut Oldu

Niğde'de Organ Bağışı Umut Oluyor

Niğde'de beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbrekleri, iki hastaya umut oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitiren kişinin böbrekleri, ailesinin onayı ile organ nakli bekleyen iki hastaya gönderildi.

Bu olay, organ bağışının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık ekipleri, böbreklerin nakil işlemi için gereken süreçleri en hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirdi.

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut...

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut...

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

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