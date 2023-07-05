O ürünleri sakın satın almayın! Salmonella virüsü tespit edildi: Dünyaca ünlü marka...

Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan bir açıklamada, Belçika'daki Arlon kentinde bulunan Ferrero fabrikasında salmonella vakasının tespit edildiği duyuruldu.



Açıklamada, salmonella bakterisinin sadece fabrikada bulunduğu ve herhangi bir gıda ürününde tespit edilmediği belirtildi. Bu durum, bakterinin fabrikaya dışarıdan herhangi bir kaynaktan gelebileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz yıl da aynı fabrikada Kinder markalı ürünlerde salmonella bakterisi tespit edilmiş ve fabrika geçici bir süreliğine mühürlenmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, o dönemde çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu vakası tespit edilmişti.

SALMONELLA VİRÜSÜ NEDİR?





Salmonella, gram-negatif bir bakteri türüdür ve Salmonella cinsine ait birçok farklı türü bulunmaktadır. Salmonella bakterileri, genellikle hayvanların bağırsaklarında bulunur ve çoğunlukla gıda kaynaklı enfeksiyonlara neden olurlar.

Salmonella enfeksiyonu genellikle kontamine (mikroorganizmalarla kirletilmiş) gıdaların tüketilmesi sonucu ortaya çıkar. Özellikle çiğ veya az pişmiş et, kümes hayvanları, yumurta, süt ürünleri, deniz ürünleri, sebzeler ve meyveler salmonella bakterilerini taşıyabilir. İnsanlar bu gıdaları tükettiklerinde Salmonella bakterileriyle enfekte olabilirler.

Salmonella enfeksiyonunun belirtileri, karın ağrısı, ishal, ateş, kusma, baş ağrısı ve halsizlik gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını içerir. Belirtiler genellikle enfeksiyondan sonra 12 ila 72 saat içinde ortaya çıkar ve genellikle 4 ila 7 gün sürebilir. Salmonella enfeksiyonu genellikle hafif ila orta şiddette seyreder, ancak bazı durumlarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Salmonella enfeksiyonunu önlemek için gıda güvenliği önlemlerine dikkat etmek önemlidir. Bu önlemler arasında çiğ veya az pişmiş et, kümes hayvanları ve yumurtaları tamamen pişirmek, gıdaları uygun şekilde saklamak, çiğ ve pişmiş gıdaları birbirinden ayırmak, hijyenik koşullarda hazırlık yapmak ve elleri sık sık yıkamak yer alır.