Obeziteyle Mücadelede Farkındalık Artırılıyor: 800 Bin Kişiye Eğitim Verildi

Obeziteyle Mücadelede Eğitim Atağı
Türkiye, obeziteyle mücadele etmek için önemli adımlar atıyor. Sağlık Bakanlığı, "Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite 2024-2028 Eylem Planı" kapsamında, bu yılın 10 ayında 794 bin kişiye eğitim verdi. Verilen eğitimler, sağlıklı beslenme, tuzun azaltılması ve diyabet hastalıkları gibi konuları kapsıyor.
Okullarda 2 Milyon Öğrenciye Eğitim
Çocukluk çağı obezitesine karşı da önlemler alınıyor. Bu çerçevede, okullarda yaklaşık 2 milyon öğrenci ve okul personeli için eğitim programları düzenlenerek sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi anlatılıyor.
Beslenme Danışmanlığı Hizmeti Sunuldu
İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde, diyetisyenler tarafından bu yıl 720 bin beslenme danışmanlığı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'nden alınan verilere göre, Türkiye'de çocukluk çağı obezite oranı 2013'te %8,3 iken, 2016'da %9,9'a yükseldi ve 2022 verilerinde de bu oran değişmedi Sağlık Bakanlığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Plan'da, obezite yaygınlığının 5 yılda kademeli olarak azaltılması hedefini belirledi. Bu hedef doğrultusunda gıda etiketlerinin anlaşılabilir hâle getirilmesi için mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Toplumun her kesimi için ücretsiz yeşil alanların artırılması ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden uygulamaların yaygınlaştırılması üzerine işbirlikleri yapılacak. Ayrıca, sağlık okuryazarlığı oranının 2028 yılına kadar %52 düzeyine çıkması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık okuryazarlığını geliştirmek için gerekli adımları atarak, sağlıklı yaşam bilincinin toplum genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Çocukluk Obezite Oranı Değişmedi
Hedef: Obezite Yaygınlığını Azaltmak
Toplum İçin Fiziksel Aktivite Alanları
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'nden alınan verilere göre, Türkiye'de çocukluk çağı obezite oranı 2013'te %8,3 iken, 2016'da %9,9'a yükseldi ve 2022 verilerinde de bu oran değişmedi
Sağlık Bakanlığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Plan'da, obezite yaygınlığının 5 yılda kademeli olarak azaltılması hedefini belirledi. Bu hedef doğrultusunda gıda etiketlerinin anlaşılabilir hâle getirilmesi için mevzuat düzenlemeleri yapılacak.
Toplumun her kesimi için ücretsiz yeşil alanların artırılması ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden uygulamaların yaygınlaştırılması üzerine işbirlikleri yapılacak. Ayrıca, sağlık okuryazarlığı oranının 2028 yılına kadar %52 düzeyine çıkması hedefleniyor.
Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık okuryazarlığını geliştirmek için gerekli adımları atarak, sağlıklı yaşam bilincinin toplum genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.