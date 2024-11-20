Obeziteyle Mücadelede Farkındalık Artırılıyor: 800 Bin Kişiye Eğitim Verildi

Obeziteyle Mücadelede Eğitim Atağı

Türkiye, obeziteyle mücadele etmek için önemli adımlar atıyor. Sağlık Bakanlığı, "Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite 2024-2028 Eylem Planı" kapsamında, bu yılın 10 ayında 794 bin kişiye eğitim verdi. Verilen eğitimler, sağlıklı beslenme, tuzun azaltılması ve diyabet hastalıkları gibi konuları kapsıyor.

Okullarda 2 Milyon Öğrenciye Eğitim

Çocukluk çağı obezitesine karşı da önlemler alınıyor. Bu çerçevede, okullarda yaklaşık 2 milyon öğrenci ve okul personeli için eğitim programları düzenlenerek sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi anlatılıyor.

Beslenme Danışmanlığı Hizmeti Sunuldu