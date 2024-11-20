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Obeziteyle Mücadelede Farkındalık Artırılıyor: 800 Bin Kişiye Eğitim Verildi

Sağlık Bakanlığı, obeziteyle mücadele için 10 ayda 800 bin vatandaşa eğitim vererek sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:51
Obeziteyle Mücadelede Farkındalık Artırılıyor: 800 Bin Kişiye Eğitim Verildi

Obeziteyle Mücadelede Eğitim Atağı

Türkiye, obeziteyle mücadele etmek için önemli adımlar atıyor. Sağlık Bakanlığı, "Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite 2024-2028 Eylem Planı" kapsamında, bu yılın 10 ayında 794 bin kişiye eğitim verdi. Verilen eğitimler, sağlıklı beslenme, tuzun azaltılması ve diyabet hastalıkları gibi konuları kapsıyor.

Okullarda 2 Milyon Öğrenciye Eğitim

Çocukluk çağı obezitesine karşı da önlemler alınıyor. Bu çerçevede, okullarda yaklaşık 2 milyon öğrenci ve okul personeli için eğitim programları düzenlenerek sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi anlatılıyor.

Beslenme Danışmanlığı Hizmeti Sunuldu

İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde, diyetisyenler tarafından bu yıl 720 bin beslenme danışmanlığı

Çocukluk Obezite Oranı Değişmedi

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'nden alınan verilere göre, Türkiye'de çocukluk çağı obezite oranı 2013'te %8,3 iken, 2016'da %9,9'a yükseldi ve 2022 verilerinde de bu oran değişmedi

Hedef: Obezite Yaygınlığını Azaltmak

Sağlık Bakanlığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Plan'da, obezite yaygınlığının 5 yılda kademeli olarak azaltılması hedefini belirledi. Bu hedef doğrultusunda gıda etiketlerinin anlaşılabilir hâle getirilmesi için mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

Toplum İçin Fiziksel Aktivite Alanları

Toplumun her kesimi için ücretsiz yeşil alanların artırılması ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden uygulamaların yaygınlaştırılması üzerine işbirlikleri yapılacak. Ayrıca, sağlık okuryazarlığı oranının 2028 yılına kadar %52 düzeyine çıkması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık okuryazarlığını geliştirmek için gerekli adımları atarak, sağlıklı yaşam bilincinin toplum genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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