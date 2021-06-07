Öğretmen e-Nabız aşı randevusu nasıl alınır?

50 yaş ve üzeri öğretmenler için aşılama kararı çıktı. Bunun üzerine randevularda yoğunluk olması halinde e-nabız üzerinden istenilen aşı üzerinden randevu alınabilecek. Aşılama programı kapsamında belirlenen kriterlere uyan herkes randevu alabilir. E-nabız üzerinde yer alan Covid-19 aşı durumu sorgula kısmından gerekli bilgiler doldurularak sorgulama gerçekleşir.

Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra aşı formu için E-Nabız üzerinden gelen kod ile erişim sağlanır. Aşı randevusu için MHRS sisteminden giriş sağlanarak ya da ALO 182 hattından iletişimi sağlarız.

MEB açıklaması

Öğretmenlere gelen aşılama kriterleri sonucunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim çalışanlarının E-Nabız üzerinden randevu alınabileceğini duyurdu.

Selçuk: "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Fahrettin Koca öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili açıklamasında 7 Haziran Pazartesi günü başlanacağını bildirdi.

40 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar vatandaşlarla paylaşıldı. Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nda tedbirler ve aşılamalar açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;

Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.